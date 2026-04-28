Alerta por el fin de semana largo: anunciaron un paro para el jueves que puede complicar vuelos

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratificó un paro nacional en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este jueves 30 de abril , en reclamo por la situación laboral y el futuro institucional del organismo. Se da en el inicio del fin de semana largo por el Día del Trabajador que podría verse afectado por complicaciones en los vuelos.

El conflicto escaló tras la oficialización de 140 despidos, la amenaza de otros 100 ceses y el rechazo gremial al Decreto 274/26 . Según denuncian desde el sindicato, esta normativa transfiere funciones críticas del SMN a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), lo que consideran un desmantelamiento del servicio.

La información meteorológica es vital para la aeronavegación. Sin partes actualizados de visibilidad, vientos y tormentas, los aviones no pueden operar con normalidad .

Ante la incertidumbre de los pasajeros, ATE aclaró se mantendrán activos los protocolos de vigilancia y alerta para garantizar la seguridad aérea y la atención de emergencias. Esto implica que, si bien no habrá una interrupción total , se prevén demoras o reprogramaciones.

La tensión escaló tras las declaraciones del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien defendió el ajuste. El funcionario sostuvo a través de sus redes sociales que el SMN podría funcionar con 150 empleados en lugar de los casi 1.000 que integran la planta actual.

Desde el SMN salieron al cruce de estas cifras, señalando que cuentan con más de 150 meteorólogos y, tras los despidos, el promedio de personal por estación es de apenas tres personas en cada una de las 125 bases del país.

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ATE RESPONDE A STURZENEGGER CON UN PARO EL 30 EN EL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL!!



SE VAN A COMPLICAR NUEVAMENTE LOS VUELOS POR CULPA DEL GOBIERNO!!@fedesturze miente descaradamente. Todos los datos e información para intentar justificar el vaciamiento del Servicio… pic.twitter.com/lHh74Ew1Fm — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) April 27, 2026

Además de las reincorporaciones, el gremio exige la derogación del decreto que modifica la estructura del organismo y cuestionaron que se consideren esenciales algunas tareas mientras se reduce el personal