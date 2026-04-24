Levantaron el paro en el Servicio Meteorológico Nacional y no habrá inconvenientes en los vuelos

El conflicto se originó tras la confirmación de más de 140 despidos en el organismo. El Gobierno nacional declaró ilegal la medida mediante el decreto 274/26 publicado en el Boletín Oficial.

La Asociación de Trabajadores del Estado anunció el levantamiento parcial del paro que trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional tenían previsto para este viernes, luego de que el Gobierno nacional declarara ilegal la medida mediante el decreto 274/26 publicado en el Boletín Oficial.

La decisión fue confirmada por el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, quien explicó que la huelga se suspendió para evitar sanciones. En su lugar, se realizará una asamblea general a partir de las 10:30 en la sede central del organismo, en la ciudad de Buenos Aires, donde se definirán los próximos pasos del plan de lucha.

Pese a acatar la resolución oficial, desde ATE cuestionaron con dureza al Ejecutivo. Aguiar aseguró que la Secretaría de Trabajo actuó “fuera de la ley” al restringir el derecho de huelga y negó que el SMN esté incluido formalmente entre los servicios esenciales.

Por su parte, el Gobierno sostuvo que la actividad meteorológica vinculada a la navegación aérea constituye un servicio público esencial, ya que la interrupción de datos podría afectar la seguridad operacional, motivo por el cual la medida fue considerada ilegal y sujeta a sanciones.

El conflicto se originó tras la confirmación de más de 140 despidos en el organismo. El gremio denunció además el cierre de unas 40 estaciones meteorológicas y advirtió que la reducción de personal impacta en tareas clave como pronósticos, alertas tempranas y reportes para la aviación.