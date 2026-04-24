24 de abril de 2026 - 08:29

Levantaron el paro en el Servicio Meteorológico Nacional y no habrá inconvenientes en los vuelos

El conflicto se originó tras la confirmación de más de 140 despidos en el organismo. El Gobierno nacional declaró ilegal la medida mediante el decreto 274/26 publicado en el Boletín Oficial.

Levantaron el paro en el Servicio Meteorológico Nacional

Levantaron el paro en el Servicio Meteorológico Nacional

Foto:

Web
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Asociación de Trabajadores del Estado anunció el levantamiento parcial del paro que trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional tenían previsto para este viernes, luego de que el Gobierno nacional declarara ilegal la medida mediante el decreto 274/26 publicado en el Boletín Oficial.

Leé además

Inédito: Por una medida del Servicio Meteorológico Nacional podrían demorarse los vuelos del viernes.

"Inédito": Por una medida del Servicio Meteorológico Nacional podrían demorarse los vuelos del viernes
Plataformas dedicadas a prestar servicios para el turismo ubican a Mendoza en el podio de los lugares más recomendados para viajar en otoño

Mendoza se consolida como el destino estrella del otoño: por qué las plataformas la eligen este 2026

Por Redacción Sociedad

La decisión fue confirmada por el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, quien explicó que la huelga se suspendió para evitar sanciones. En su lugar, se realizará una asamblea general a partir de las 10:30 en la sede central del organismo, en la ciudad de Buenos Aires, donde se definirán los próximos pasos del plan de lucha.

Pese a acatar la resolución oficial, desde ATE cuestionaron con dureza al Ejecutivo. Aguiar aseguró que la Secretaría de Trabajo actuó “fuera de la ley” al restringir el derecho de huelga y negó que el SMN esté incluido formalmente entre los servicios esenciales.

Por su parte, el Gobierno sostuvo que la actividad meteorológica vinculada a la navegación aérea constituye un servicio público esencial, ya que la interrupción de datos podría afectar la seguridad operacional, motivo por el cual la medida fue considerada ilegal y sujeta a sanciones.

El conflicto se originó tras la confirmación de más de 140 despidos en el organismo. El gremio denunció además el cierre de unas 40 estaciones meteorológicas y advirtió que la reducción de personal impacta en tareas clave como pronósticos, alertas tempranas y reportes para la aviación.

La medida de fuerza original contemplaba un “apagón informativo” entre las 5:00 y las 12:00, lo que podría haber afectado vuelos en todo el país. Sin embargo, tras la suspensión del paro, la actividad aérea y fluvial no sufrirá alteraciones, aunque el conflicto continúa abierto y podría profundizarse tras la asamblea.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Multitud y acampe por la apertura de Miniso en Buenos Aires.

Furor por la llegada de Miniso: filas de cinco cuadras en Buenos Aires

Por Redacción Sociedad
Psicología: un estudio atribuye los celos a antepasados infieles y muestra las particularidades de lo que es una amenaza para los argentinos.    

Estudio atribuye los celos a antepasados infieles: qué sienten como amenaza los argentinos en modo "supervivencia"

Por Redacción Sociedad
Estos son los números ganadores de la quiniela de Mendoza. Archivo / Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del jueves 23 de abril

Por Redacción
Buen tiempo este viernes en Mendoza.

Buen tiempo en Mendoza en plena temporada de otoño: cuál será la máxima para este viernes

Por Redacción Sociedad