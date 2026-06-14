Los regalos para el Día del Padre rondarán los $62.000: cuál es la opción que liderará las ventas

A una semana del Día del Padre , un estudio privado estimó que el gasto promedio por regalo llegará a los $62.000 . La indumentaria aparece como la opción más elegida por los consumidores, seguida por las experiencias y los vinos, en una fecha que el comercio espera para impulsar las ventas.

El shopping celebra junio con fútbol, Día del Padre, beneficios y experiencias para toda la familia

El relevamiento también mostró que los centros comerciales a cielo abierto concentrarán la mayor parte de las compras, con el 33% de las preferencias. Detrás se ubican el comercio electrónico con el 27%, los shoppings con el 22%, mientras que outlets y supermercados reúnen porcentajes menores.

Los datos corresponden a un informe elaborado por Focus Market, que analizó las tendencias de consumo de cara a la celebración.

El reporte reflejó que en este nuevo Día del Padre, la prioridad de gasto estará en la compra de indumentaria en el 33,4% de los casos, le siguen las experiencias (Cenas, Día de Campo, etc) con un 24,9% y el sector de vinos y licores con un 13,9%.

Los tres rubros mencionados repiten los primeros lugares de preferencia en comparación con el año anterior. Por detrás de las categorías más elegidas, aparecen calzado (6,9%), perfumería (6,7%), informática, TV y video (4,5%), y herramientas (2,7%).

En cuanto a los lugares elegidos para realizar las compras, los centros comerciales a cielo abierto lideran con un 33%, seguidos por el comercio electrónico con un 27%, los shoppings concentran el 22% de la demanda, mientras que los outlets y supermercados captan el 11% y 7% respectivamente.

Dentro del mundo digital, el sitio web del vendedor (40%) y los marketplaces (37%) son los canales más utilizados. Por detrás aparecen Instagram con el 15%, Facebook con 6%, y otras opciones reúnen el 2%

Al analizar el comportamiento del consumidor de cara a esta festividad, el director de Focus Market, Damián Di Pace, sostuvo: “Con estabilidad de precios e inflación en descenso este año notamos una demanda mucho más cautelosa en la previa al Día del Padre. A diferencia de otras campañas, el consumidor está comparando más, esperando últimos descuentos, y priorizando compras en los días previos”.

En este marco, señaló que “los comercios están profundizando su alianza con tarjetas de crédito de bancos y billeteras digitales como una herramienta clave para potenciar las ventas” y remarcó que “la combinación de descuentos exclusivos, reintegros, cuotas y promociones segmentadas permite ampliar el acceso de los usuarios a bienes y servicios, al tiempo que mejora la experiencia de compra”.

Opciones de regalos según el presupuesto

El relevamiento de Focus Market identificó diversas opciones de regalos en marketplaces y supermercados para diferentes rangos de precios: