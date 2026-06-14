14 de junio de 2026 - 17:18

Cuál es la ganancia de un plazo fijo de $500.000 a 30 días en Banco Nación

El plazo fijo continúa siendo una de las herramientas preferidas por los ahorristas que buscan previsibilidad y bajo riesgo para sus pesos. Sin embargo, $500.000 es una inversión conservadora.

Plazo fijo de $500.000: cuánto dinero se obtiene tras invertir durante 30 días.

Plazo fijo de $500.000: cuánto dinero se obtiene tras invertir durante 30 días.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El plazo fijo continúa ocupando un lugar relevante entre las alternativas de ahorro elegidas por quienes priorizan la seguridad y la previsibilidad por encima de mayores niveles de rentabilidad. Aunque las tasas actuales están lejos de los máximos observados en años anteriores, sigue siendo una herramienta utilizada para obtener rendimientos en pesos sin asumir riesgos significativos.

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Según los valores informados por el Banco Nación para las colocaciones realizadas a través de canales electrónicos, la Tasa Nominal Anual (TNA) vigente para depósitos a 30 días es del 19%.

Cuánto paga un plazo fijo de $500.000 a 30 días

Tomando esa tasa como referencia, una inversión de $500.000 durante el plazo mínimo de 30 días genera los siguientes resultados:

  • Capital inicial: $500.000
  • Plazo: 30 días
  • TNA: 19%
  • Intereses estimados: $7.808,22
  • Monto total al vencimiento: $507.808,22

De esta manera, el ahorrista recibiría una ganancia de $7.808,22 al finalizar el período de inversión, además de recuperar íntegramente el capital depositado.

Las ventajas de operar de manera digital

Las entidades financieras suelen ofrecer sus mejores condiciones para los plazos fijos constituidos mediante Home Banking o aplicaciones móviles. Este sistema permite realizar la operación de forma rápida, sin necesidad de acudir a una sucursal y con disponibilidad durante las 24 horas.

Además, muchos bancos ofrecen la posibilidad de programar la renovación automática del depósito, una opción utilizada por quienes buscan mantener sus ahorros invertidos de manera continua.

Qué tener en cuenta antes de invertir

Más allá de la tasa ofrecida, la conveniencia de un plazo fijo depende de la evolución de la inflación. Si el aumento general de precios se ubica por debajo del rendimiento obtenido durante el período, el inversor logra preservar o mejorar levemente su poder adquisitivo.

En cambio, si la inflación supera el rendimiento generado por el depósito, el capital puede perder valor en términos reales, aun cuando el ahorrista reciba más pesos al vencimiento. Por ese motivo, el plazo fijo suele ser una alternativa elegida por perfiles conservadores que priorizan la estabilidad y que saben que no necesitarán disponer de esos fondos durante el período de inmovilización.

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