El turismo internacional creció 6,3% en marzo y se registró una baja en los viajes de argentinos al exterior

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer hoy los datos sobre la Encuesta de Turismo Internacional (ETI), correspondientes al mes de marzo , el cual logró un incremento del 6,3% de manera interanual. A su vez, cayeron un 19,9% las salidas , registrando un saldo negativo de 552,2 mil turistas.

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Según los datos relevados, solamente “en marzo de 2026, ingresaron 824,3 miles de visitantes no residentes por todas las vías de acceso al país, de los cuales 509,6 miles fueron turistas y 314,7 miles fueron excursionistas”.

Además, el 21,3% del turismo receptivo reside en Europa; el 15,6% en Estados Unidos y Canadá y el 15,0% en Brasil, según detalló la Agencia Noticias Argentinas.

Turismo internacional: en marzo de 2026, los ingresos al país crecieron 6,3% interanual y las salidas cayeron 19,9%

Por otro lado, el 52,6% de los turistas no residentes llegó a Argentina a través de la vía aérea; el 34,0% por vía terrestre ; y el 13,3% restante por vía fluvial/marítima. Los pasos relevados por la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) representaron el 51,2% del total del turismo receptivo.

En contrapartida, las salidas al exterior incluyeron a 1.529,1 miles de visitantes residentes por todas las vías internacionales, de los cuales 1.061,8 miles fueron turistas y 467,3 miles fueron excursionistas.

Los principales destinos de los argentinos

Según reveló el informe del Indec, el 77,0% del turismo emisivo se dirigió a los países limítrofes. Los principales destinos fueron Brasil, con 38,2%; Uruguay, con 13,9%; y Chile, con 13,5%. El 49,7% de los turistas residentes salieron del país por la vía aérea; el 41,0% por la vía terrestre; y el 9,3% por la vía fluvial/marítima. Los pasos relevados por la ETI representaron el 44,1% del total del turismo emisivo.

Por otro lado, se registró un saldo negativo de 704,8 miles de visitantes internacionales por todas las vías de acceso al país. Este resultado se debió a los saldos negativos de 552,2 miles de turistas y de 152,6 miles de excursionistas, también en marzo de 2026.

Alta concentración en Ezeiza y Aeroparque

El informe del Indec, estimó la llegada de 268,3 mil turistas no residentes a la Argentina, lo que representa un incremento interanual de 15,5%. El 89,8% de estas llegadas se concentraron en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery.

Proponen ponerle Raúl Alfonsín al aeropuerto de Ezeiza El 89,8% de los turistas llegaron al país por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza

Y en relación a las salidas al exterior, registraron un total de 527,7 miles de turistas residentes, lo que implicó un incremento interanual de 12,8%. El Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery tuvieron una participación de 81,0% en las salidas de turistas residentes.

Menos ingresos por el puerto de Buenos Aires

La vía fluvial también atrajo a miles de turistas que disfrutaron del país ingresando por el puerto de la Ciudad de Buenos Aires. Al respecto, el informe narra que “se estimaron 53,3 miles de turistas no residentes, 6,2% menos respecto a igual período del año anterior". Además, se registraron 187,5 miles de turistas residentes, con un incremento de 1,1% interanual. El saldo fue negativo en 134,2 miles de turistas.

Vacaciones y ocio representó el 58,7% del total de los motivos del viaje de los turistas residentes en el vecino país de Uruguay, que concentraron el 67,1% del total del turismo receptivo, con 35,8 miles de turistas.

Alojamiento, gasto y actividades de los turistas

En cuanto al tipo de alojamiento más elegido, los hoteles 4 y 5 estrellas tuvieron una participación de 38,8%. Le siguió la categoría "Casa de familiares o amigos", que representó el 25,9%.

También, se registraron 327,4 miles de pernoctaciones de turistas no residentes; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires captó el 68,5% del total. En este sentido, la estadía promedio fue de 6,1 noches.

Por otro lado, el gasto total de los turistas no residentes fue de USD 30,5 millones. El gasto diario promedio por persona fue de USD 93,2. Los residentes uruguayos gastaron USD 78,5 diarios en promedio”.

Asimismo, el informe oficial detalló que las actividades más importantes que realizaron los turistas fueron: Actividades gastronómicas (66,8%); Asistencia a espacios culturales (61,7%); Asistencia a espectáculos culturales (30,6%); Visita a parques nacionales y/o áreas naturales protegidas (27,3%) y actividades de esparcimiento nocturno (26,8%).