Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES: cuánto y cuándo cobran en mayo con bono

Las Pensiones No Contributivas (PNC) que paga la ANSES tendrán en mayo un nuevo aumento del 2,9%, en línea con la inflación. A esto se suma el bono extraordinario de $70.000, que el Gobierno mantiene para reforzar los ingresos más bajos.

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Aumento de sueldo en mayo: qué gremios cobrarán más este mes

Con esta actualización, millones de beneficiarios podrán conocer con precisión cuánto y cuándo cobran en mayo , en un contexto donde el refuerzo sigue siendo determinante para sostener el poder adquisitivo frente a la suba de precios.

El incremento del 2,9% se aplica bajo el esquema de movilidad vigente, que ajusta los haberes según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este mecanismo impacta directamente en las PNC, que en la mayoría de los casos equivalen al 70% de la jubilación mínima.

Con la actualización de mayo, los montos base quedan de la siguiente manera:

PNC por invalidez o vejez: $273.800

$273.800 PNC para madres de siete hijos: $393.250

Al sumar el bono extraordinario de $70.000, los valores finales que perciben los beneficiarios son:

PNC por invalidez o vejez: $343.800

$343.800 PNC para madres de siete hijos: $463.250

La diferencia entre ambas prestaciones responde a la normativa vigente: las pensiones por invalidez y vejez representan el 70% del haber mínimo, mientras que la de madres de siete hijos equivale al 100%. Además, el bono continúa siendo un componente clave, ya que en muchos casos supera el 25% del ingreso total mensual.

Cuándo cobran las PNC de ANSES en mayo según DNI

El calendario de pagos de ANSES se organiza, como cada mes, según la terminación del DNI. Las PNC suelen ubicarse entre las primeras prestaciones en abonarse, lo que permite a los beneficiarios acceder antes a sus haberes.

El cronograma estimado es el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: primera semana del mes

primera semana del mes DNI terminados en 2 y 3: segunda semana

segunda semana DNI terminados en 4 al 9: entre la segunda y tercera semana

Las fechas exactas se publican en los canales oficiales del organismo y pueden consultarse en Mi ANSES. Desde allí, cada titular puede verificar su día de cobro, junto con el detalle del haber y el bono acreditado.