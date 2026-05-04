4 de mayo de 2026 - 11:12

Créditos hipotecarios del Banco Nación: qué sueldo necesitás para construir un departamento con un préstamos de 45 millones de pesos

Los créditos hipotecarios del Banco Nación para construcción financian hasta el 75% del proyecto con tasa fija del 6% en UVA.

La cuota inicial supera los $300.000 en este esquema.

La cuota inicial supera los $300.000 en este esquema.

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Los créditos hipotecarios del Banco Nación también permiten financiar la construcción de vivienda única, una alternativa para quienes ya tienen lote y buscan edificar su casa. En estos casos, los montos son más acotados, pero los requisitos de ingresos siguen siendo determinantes.

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Los ingresos requeridos parten desde poco más de $1 millón.

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Con una simulación concreta, se puede ver qué ingresos se necesitan para acceder a un crédito de 45 millones de pesos, cuánto se paga por mes y qué condiciones tiene este tipo de financiamiento.

Qué sueldo necesitás para construir con un crédito de 45 millones de pesos en el Banco Nación

Para este caso, el Banco Nación financia el 75% del proyecto, lo que equivale a una vivienda de $60.000.000, con un crédito de $45.000.000 a 25 años.

La cuota inicial es de $307.849, equivalente a 160,8 UVAs, con un valor de $1.914,5 por unidad. El monto del préstamo representa 23.504,83 UVAs, mientras que el valor del proyecto asciende a 31.339,78 UVAs.

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Para acceder, los ingresos requeridos son de $1.231.395 netos entre titulares y codeudores, mientras que el ingreso mínimo para el titular es de $615.697.

El crédito se otorga con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 6%, una Tasa Efectiva Mensual (TEM) del 0,5% y un Costo Financiero Total (CFT) de 6,11% TNA y 6,29% TEA, sin aplicación del tope por CVS.

Requisitos y condiciones clave para acceder al crédito

Para acceder a esta línea destinada a construcción, se deben cumplir una serie de condiciones:

  • Ingresos y codeudores:

    Se pueden sumar hasta dos titulares y dos codeudores, con la condición de que los titulares representen al menos el 50% de los ingresos totales.

  • Perfil laboral y antigüedad:
    • Empleados: mínimo 1 año de antigüedad y 6 meses en el puesto actual.
    • Contratados: 4 años de actividad comprobable.
    • Autónomos y monotributistas: al menos 2 años de actividad.
  • Documentación requerida:
    • DNI de todos los intervinientes.
    • Comprobantes de ingresos según el perfil.
    • En el caso de construcción, pueden requerirse planos o presupuesto de obra.
  • Condiciones del préstamo:
    • Sistema de amortización francés con cuotas mensuales.
    • Posibilidad de cancelación anticipada con comisión del 4%, con excepciones por plazo.
  • Esquema sin tope CVS:
    • La cuota se ajusta por UVA sin límite vinculado a salarios, lo que puede generar variaciones en el tiempo.

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