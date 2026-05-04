Créditos hipotecarios del Banco Nación: qué sueldo necesitás para construir un departamento con un préstamos de 45 millones de pesos

Los créditos hipotecarios del Banco Nación también permiten financiar la construcción de vivienda única, una alternativa para quienes ya tienen lote y buscan edificar su casa. En estos casos, los montos son más acotados, pero los requisitos de ingresos siguen siendo determinantes.
Con una simulación concreta, se puede ver qué ingresos se necesitan para acceder a un crédito de 45 millones de pesos, cuánto se paga por mes y qué condiciones tiene este tipo de financiamiento.
Qué sueldo necesitás para construir con un crédito de 45 millones de pesos en el Banco Nación
Para este caso, el Banco Nación financia el 75% del proyecto, lo que equivale a una vivienda de $60.000.000, con un crédito de $45.000.000 a 25 años.
La cuota inicial es de $307.849, equivalente a 160,8 UVAs, con un valor de $1.914,5 por unidad. El monto del préstamo representa 23.504,83 UVAs, mientras que el valor del proyecto asciende a 31.339,78 UVAs.
Para acceder, los ingresos requeridos son de $1.231.395 netos entre titulares y codeudores, mientras que el ingreso mínimo para el titular es de $615.697.
El crédito se otorga con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 6%, una Tasa Efectiva Mensual (TEM) del 0,5% y un Costo Financiero Total (CFT) de 6,11% TNA y 6,29% TEA, sin aplicación del tope por CVS.
Requisitos y condiciones clave para acceder al crédito
Para acceder a esta línea destinada a construcción, se deben cumplir una serie de condiciones: