Créditos hipotecarios del Banco Nación: qué sueldo necesitás para construir un departamento con un préstamos de 45 millones de pesos

Los créditos hipotecarios del Banco Nación también permiten financiar la construcción de vivienda única , una alternativa para quienes ya tienen lote y buscan edificar su casa. En estos casos, los montos son más acotados, pero los requisitos de ingresos siguen siendo determinantes.

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Créditos hipotecarios del Banco Nación: qué sueldo necesitás para un crédito de 40 millones de pesos

Con una simulación concreta, se puede ver qué ingresos se necesitan para acceder a un crédito de 45 millones de pesos , cuánto se paga por mes y qué condiciones tiene este tipo de financiamiento.

Para este caso, el Banco Nación financia el 75% del proyecto , lo que equivale a una vivienda de $60.000.000 , con un crédito de $45.000.000 a 25 años .

La cuota inicial es de $307.849 , equivalente a 160,8 UVAs , con un valor de $1.914,5 por unidad. El monto del préstamo representa 23.504,83 UVAs , mientras que el valor del proyecto asciende a 31.339,78 UVAs .

Para acceder, los ingresos requeridos son de $1.231.395 netos entre titulares y codeudores, mientras que el ingreso mínimo para el titular es de $615.697.

El crédito se otorga con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 6%, una Tasa Efectiva Mensual (TEM) del 0,5% y un Costo Financiero Total (CFT) de 6,11% TNA y 6,29% TEA, sin aplicación del tope por CVS.

Requisitos y condiciones clave para acceder al crédito

Para acceder a esta línea destinada a construcción, se deben cumplir una serie de condiciones: