27 de abril de 2026 - 11:44

Créditos hipotecarios del Banco Nación: qué sueldo necesitás para un crédito de 40 millones de pesos

Los créditos hipotecarios del Banco Nación mantienen tasa del 6% en UVA y permiten financiar viviendas chicas con requisitos de ingresos formales.

Los ingresos requeridos parten desde poco más de $1 millón.
Los ingresos requeridos parten desde poco más de $1 millón.

Foto:

Freepik

Los créditos hipotecarios del Banco Nación para valores más bajos permiten acercarse a la vivienda propia, especialmente para quienes apuntan a propiedades más chicas. Con este nivel de financiamiento, es posible acceder a un departamento o una casa pequeña, aunque el acceso sigue condicionado por los ingresos.

Leé además

    La cuota inicial se ubica por debajo de los $340.000.

Créditos hipotecarios del Banco Nación: qué sueldo necesitás para un crédito de 52 millones de pesos
creditos hipotecarios del banco nacion: que sueldo necesitas para un prestamo de 90 millones de pesos

Créditos hipotecarios del Banco Nación: qué sueldo necesitás para un préstamo de 90 millones de pesos

A partir de una simulación, se puede ver qué ingresos se necesitan para acceder a un crédito de 40 millones de pesos, cuánto se paga por mes y qué tipo de propiedad se puede comprar.

Qué sueldo necesitás para un crédito de 40 millones de pesos en el Banco Nación

Para acceder a un crédito de $40.000.000, el Banco Nación permite financiar una vivienda de $54.000.000, cubriendo el 74% del valor a un plazo de 25 años.

La cuota inicial se ubica en $257.721, equivalente a 135,52 UVAs, con un valor de $1.901,74 por unidad. El monto del crédito representa 21.033,37 UVAs, mientras que la propiedad alcanza 28.395,05 UVAs.

Créditos hipotecarios.jpg

Para sostener esa cuota, los ingresos requeridos son de $1.030.882 netos entre titulares y codeudores, mientras que el ingreso mínimo para el titular es de $515.441.

En este esquema, sin tope por CVS, el crédito presenta una Tasa Nominal Anual (TNA) del 6%, una Tasa Efectiva Mensual (TEM) del 0,5% y un Costo Financiero Total (CFT) de 6,11% TNA y 6,29% TEA.

Requisitos y condiciones clave para acceder al crédito

Para acceder a esta línea del Banco Nación, hay que cumplir con una serie de condiciones que combinan ingresos, perfil laboral y situación financiera:

  • Suma de ingresos y grupo familiar:

Se pueden sumar hasta dos titulares y dos codeudores (familiares directos como padres, hijos o hermanos). Los titulares deben representar al menos el 50% de los ingresos totales exigidos.

  • Relación cuota-ingreso:

El banco evalúa que la cuota no supere un porcentaje de los ingresos demostrables, lo que determina directamente el monto máximo del crédito al que se puede acceder.

  • Antigüedad laboral según perfil:
  • Empleados en relación de dependencia: mínimo 1 año, con al menos 6 meses en el empleo actual.
  • Trabajadores contratados: 4 años de actividad laboral.
  • Autónomos inscriptos: 2 años desde la primera declaración jurada.
  • Monotributistas: 2 años de antigüedad en la actividad.
Entra en vigencia el cepo cambiario para los créditos hipotecarios
Entra en vigencia el cepo cambiario para los créditos hipotecarios
Entra en vigencia el cepo cambiario para los créditos hipotecarios


Documentación obligatoria:

  • DNI del solicitante y codeudores.
  • Recibos de sueldo (empleados) o comprobantes de ingresos.
  • Constancias impositivas y certificaciones contables en el caso de autónomos o monotributistas.

Condiciones del préstamo:

  • Sistema de amortización francés, con cuotas mensuales.
  • Posibilidad de cancelación anticipada total o parcial, con una comisión del 4%, salvo excepciones por plazo.

Esquema sin tope por CVS:

  • La cuota se ajusta directamente por UVA, sin límite vinculado a la evolución salarial, lo que puede generar aumentos en el tiempo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El financiamiento cubre hasta el 75% del valor de la vivienda.

Créditos hipotecarios del Banco Nación: qué sueldo necesitás para un préstamo de 60 millones de pesos

Los ingresos exigidos superan los $4,6 millones mensuales.

Créditos hipotecarios del Banco Nación: qué sueldo necesitás para un crédito de 180 millones de pesos

Marcelo Rosental, Mauricio Badaloni, el ministroRodolfo Vargas Arizu, Miguel Osimani, el senador Martin Kerchner y SantiagoLaugero.

Informe del Mendoza Bureau: el turismo de reuniones genera hasta USD 420 millones en Mendoza

el freno de la economia y las dudas que la mediterranea ve a futuro

El freno de la economía y las dudas que la Mediterránea ve a futuro

Por Redacción Economía