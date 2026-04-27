Créditos hipotecarios del Banco Nación: qué sueldo necesitás para un crédito de 40 millones de pesos

Los créditos hipotecarios del Banco Nación para valores más bajos permiten acercarse a la vivienda propia, especialmente para quienes apuntan a propiedades más chicas. Con este nivel de financiamiento , es posible acceder a un departamento o una casa pequeña, aunque el acceso sigue condicionado por los ingresos.

Créditos hipotecarios del Banco Nación: qué sueldo necesitás para un préstamo de 90 millones de pesos

Créditos hipotecarios del Banco Nación: qué sueldo necesitás para un crédito de 52 millones de pesos

A partir de una simulación, se puede ver qué ingresos se necesitan para acceder a un crédito de 40 millones de pesos , cuánto se paga por mes y qué tipo de propiedad se puede comprar.

Para acceder a un crédito de $40.000.000, el Banco Nación permite financiar una vivienda de $54.000.000, cubriendo el 74% del valor a un plazo de 25 años.

La cuota inicial se ubica en $257.721 , equivalente a 135,52 UVAs, con un valor de $1.901,74 por unidad. El monto del crédito representa 21.033,37 UVAs, mientras que la propiedad alcanza 28.395,05 UVAs.

Para sostener esa cuota, los ingresos requeridos son de $1.030.882 netos entre titulares y codeudores, mientras que el ingreso mínimo para el titular es de $515.441.

En este esquema, sin tope por CVS, el crédito presenta una Tasa Nominal Anual (TNA) del 6%, una Tasa Efectiva Mensual (TEM) del 0,5% y un Costo Financiero Total (CFT) de 6,11% TNA y 6,29% TEA.

Requisitos y condiciones clave para acceder al crédito

Para acceder a esta línea del Banco Nación, hay que cumplir con una serie de condiciones que combinan ingresos, perfil laboral y situación financiera:

Suma de ingresos y grupo familiar:

Se pueden sumar hasta dos titulares y dos codeudores (familiares directos como padres, hijos o hermanos). Los titulares deben representar al menos el 50% de los ingresos totales exigidos.

Relación cuota-ingreso:

El banco evalúa que la cuota no supere un porcentaje de los ingresos demostrables, lo que determina directamente el monto máximo del crédito al que se puede acceder.

Antigüedad laboral según perfil:

Empleados en relación de dependencia: mínimo 1 año, con al menos 6 meses en el empleo actual.

Trabajadores contratados: 4 años de actividad laboral.

Autónomos inscriptos: 2 años desde la primera declaración jurada.

Monotributistas: 2 años de antigüedad en la actividad.

Entra en vigencia el cepo cambiario para los créditos hipotecarios Entra en vigencia el cepo cambiario para los créditos hipotecarios



Documentación obligatoria:

DNI del solicitante y codeudores.

Recibos de sueldo (empleados) o comprobantes de ingresos.

Constancias impositivas y certificaciones contables en el caso de autónomos o monotributistas.

Condiciones del préstamo:

Sistema de amortización francés, con cuotas mensuales.

Posibilidad de cancelación anticipada total o parcial, con una comisión del 4%, salvo excepciones por plazo.

Esquema sin tope por CVS: