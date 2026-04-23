Créditos hipotecarios del Banco Nación: qué sueldo necesitás para un crédito de 52 millones de pesos

Los créditos hipotecarios del Banco Nación mantienen tasa del 6% en UVA y financian gran parte del valor con requisitos de ingresos formales.

La cuota inicial se ubica por debajo de los $340.000.

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Los créditos hipotecarios del Banco Nación para montos más bajos muestran cuotas más accesibles, aunque siguen exigiendo ingresos formales y estables para poder calificar. El esquema en UVA mantiene el financiamiento activo, pero con condiciones claras.

A partir de una simulación, se puede ver qué ingresos se necesitan para acceder a un crédito de 52 millones de pesos, cuánto se paga por mes y qué tipo de vivienda se puede financiar.

Qué sueldo necesitás para un crédito de 52 millones de pesos en el Banco Nación Para este caso, el banco financia aproximadamente el 74% del valor de la propiedad, lo que equivale a una vivienda cercana a los $70.000.000, con un crédito de alrededor de $52.000.000.

IMG_0404 La cuota inicial es de $335.037, equivalente a 176,57 UVAs, con un valor de $1.897,5 por unidad. El monto del préstamo representa 27.404,48 UVAs, mientras que la propiedad alcanza 36.890,65 UVAs.

Para sostener esa cuota, se requieren ingresos de $1.340.147 netos entre titulares y codeudores, mientras que el ingreso mínimo para el titular es de $670.073.