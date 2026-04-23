23 de abril de 2026 - 11:36

Créditos hipotecarios del Banco Nación: qué sueldo necesitás para un crédito de 52 millones de pesos

Los créditos hipotecarios del Banco Nación mantienen tasa del 6% en UVA y financian gran parte del valor con requisitos de ingresos formales.

&nbsp; &nbsp; La cuota inicial se ubica por debajo de los $340.000.
    La cuota inicial se ubica por debajo de los $340.000.

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Los créditos hipotecarios del Banco Nación para montos más bajos muestran cuotas más accesibles, aunque siguen exigiendo ingresos formales y estables para poder calificar. El esquema en UVA mantiene el financiamiento activo, pero con condiciones claras.

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A partir de una simulación, se puede ver qué ingresos se necesitan para acceder a un crédito de 52 millones de pesos, cuánto se paga por mes y qué tipo de vivienda se puede financiar.

Qué sueldo necesitás para un crédito de 52 millones de pesos en el Banco Nación

Para este caso, el banco financia aproximadamente el 74% del valor de la propiedad, lo que equivale a una vivienda cercana a los $70.000.000, con un crédito de alrededor de $52.000.000.

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La cuota inicial es de $335.037, equivalente a 176,57 UVAs, con un valor de $1.897,5 por unidad. El monto del préstamo representa 27.404,48 UVAs, mientras que la propiedad alcanza 36.890,65 UVAs.

Para sostener esa cuota, se requieren ingresos de $1.340.147 netos entre titulares y codeudores, mientras que el ingreso mínimo para el titular es de $670.073.

El crédito se otorga con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 6%, una Tasa Efectiva Mensual (TEM) del 0,5% y un Costo Financiero Total (CFT) de 6,11% TNA y 6,29% TEA, al no aplicar el tope por CVS.

Requisitos y condiciones clave para acceder al crédito

Para acceder a esta línea del Banco Nación, se deben cumplir condiciones vinculadas a ingresos, perfil laboral y documentación:

  • Integración de ingresos: se pueden sumar hasta dos titulares y dos codeudores, pero los titulares deben aportar al menos el 50% del total requerido.

Antigüedad laboral mínima:

  • Empleados: 1 año de antigüedad y 6 meses en el puesto actual.
  • Contratados: 4 años de actividad.
  • Autónomos y monotributistas: 2 años de actividad comprobable.

Documentación requerida:

  • DNI de todos los participantes.
  • Recibos de sueldo o comprobantes de ingresos según el perfil.

Condiciones del préstamo:

  • Sistema de amortización francés con cuotas mensuales.
  • Posibilidad de cancelación anticipada con comisión del 4%, con excepciones por plazo.

Esquema sin tope CVS:

  • La cuota se ajusta directamente por UVA, sin límite vinculado a la evolución salarial.
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