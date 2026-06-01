1 de junio de 2026 - 13:27

Créditos hipotecarios del Banco Nación: qué sueldo necesitás para un préstamos de 150 millones de pesos

Los créditos hipotecarios del Banco Nación mantienen tasa del 6% en UVA y cuotas cercanas al millón de pesos para montos altos.

La cuota inicial se acerca al millón de pesos mensuales.

La cuota inicial se acerca al millón de pesos mensuales.

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Los créditos hipotecarios del Banco Nación para propiedades de alto valor requieren ingresos cercanos a los $4 millones mensuales entre titulares y codeudores. Aunque la tasa se mantiene en 6% para quienes cobran haberes en la entidad, las cuotas iniciales ya rozan el millón de pesos.

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Requisitos incluyen antigüedad laboral mínima y documentación específica para acceder al préstamo.

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En este esquema ajustado por UVA y sin adhesión al tope por CVS, el financiamiento apunta a familias con ingresos altos y capacidad de sostener pagos mensuales elevados durante varios años.

Qué sueldo necesitás para un crédito de 150 millones de pesos en el Banco Nación

Para acceder a un crédito de $150.000.000, el Banco Nación permite financiar una vivienda de $200.000.000, cubriendo el 75% del valor a un plazo de 25 años.

La cuota inicial se ubica en $966.452, equivalente a 490,72 UVAs, con un valor de $1.969,47 por unidad. El monto del crédito representa 76.162,62 UVAs, mientras que la propiedad alcanza 101.550,16 UVAs.

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Los ingresos requeridos superan los $3,8 millones en conjunto

Los ingresos requeridos superan los $3,8 millones en conjunto

Para sostener esa cuota, se necesitan ingresos de $3.865.808 netos entre titulares y codeudores, mientras que el ingreso mínimo para el titular es de $1.932.904.

En este esquema, sin tope por CVS, el crédito presenta una Tasa Nominal Anual (TNA) del 6%, una Tasa Efectiva Mensual (TEM) del 0,5% y un Costo Financiero Total (CFT) de 6,11% TNA y 6,29% TEA.

Requisitos y condiciones clave para acceder al crédito

Para acceder a esta línea hipotecaria del Banco Nación, hay una serie de condiciones vinculadas a ingresos, estabilidad laboral y documentación:

  • Suma de ingresos:

    Se pueden integrar hasta dos titulares y dos codeudores, pero los titulares deben representar al menos el 50% de los ingresos requeridos.

  • Antigüedad laboral mínima:
    • Empleados en relación de dependencia: 1 año de antigüedad y 6 meses en el empleo actual.
    • Contratados: 4 años de actividad laboral comprobable.
    • Autónomos y monotributistas: 2 años de actividad formal.
  • Documentación obligatoria:
    • DNI de titulares y codeudores.
    • Recibos de sueldo, constancias impositivas o certificaciones contables según el perfil.
  • Condiciones financieras:
    • Sistema de amortización francés con cuotas mensuales.
    • Posibilidad de cancelación anticipada total o parcial con comisión del 4%, salvo excepciones previstas por el banco.
  • Sin tope CVS:
    • La cuota se actualiza por UVA sin límite atado a salarios, lo que puede generar subas mensuales a lo largo del crédito.

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