Créditos hipotecarios del Banco Nación: qué sueldo necesitás para un préstamos de 150 millones de pesos

Los créditos hipotecarios del Banco Nación para propiedades de alto valor requieren ingresos cercanos a los $4 millones mensuales entre titulares y codeudores. Aunque la tasa se mantiene en 6% para quienes cobran haberes en la entidad, las cuotas iniciales ya rozan el millón de pesos.

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En este esquema ajustado por UVA y sin adhesión al tope por CVS, el financiamiento apunta a familias con ingresos altos y capacidad de sostener pagos mensuales elevados durante varios años.

Para acceder a un crédito de $150.000.000 , el Banco Nación permite financiar una vivienda de $200.000.000 , cubriendo el 75% del valor a un plazo de 25 años .

La cuota inicial se ubica en $966.452 , equivalente a 490,72 UVAs , con un valor de $1.969,47 por unidad. El monto del crédito representa 76.162,62 UVAs , mientras que la propiedad alcanza 101.550,16 UVAs .

Para sostener esa cuota, se necesitan ingresos de $3.865.808 netos entre titulares y codeudores, mientras que el ingreso mínimo para el titular es de $1.932.904.

En este esquema, sin tope por CVS, el crédito presenta una Tasa Nominal Anual (TNA) del 6%, una Tasa Efectiva Mensual (TEM) del 0,5% y un Costo Financiero Total (CFT) de 6,11% TNA y 6,29% TEA.

Requisitos y condiciones clave para acceder al crédito

Para acceder a esta línea hipotecaria del Banco Nación, hay una serie de condiciones vinculadas a ingresos, estabilidad laboral y documentación: