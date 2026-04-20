Créditos hipotecarios del Banco Nación: qué sueldo necesitás para un préstamo de 60 millones de pesos

Los créditos hipotecarios del Banco Nación para montos más bajos siguen siendo exigentes en términos de ingresos, incluso sin aplicar el tope por CVS. Aunque la cuota es menor, el acceso continúa limitado a quienes pueden demostrar estabilidad laboral y capacidad de pago.

Cuánto hay que ganar para acceder a un crédito hipotecario de USD 96.000 del IPV

Créditos hipotecarios del Banco Nación: qué sueldo necesitás para un crédito de 180 millones de pesos

Con una simulación concreta, se puede ver qué ingresos se necesitan para acceder a un crédito de 60 millones de pesos , cuánto se paga por mes y qué tipo de propiedad se puede comprar.

Para acceder a un crédito de $60.000.000 , el Banco Nación permite financiar una vivienda de $80.000.000 , cubriendo el 75% del valor a un plazo de 20 años . La cuota inicial se ubica en $429.859 , equivalente a 227,8 UVAs , con un valor de $1.886,96 por unidad. El monto del crédito representa 31.797,18 UVAs , mientras que la propiedad alcanza 42.396,24 UVAs .

La cuota inicial ronda los $430.000 para este nivel de crédito.

Para sostener esa cuota, los ingresos requeridos son de $1.719.435 netos entre titulares y codeudores, mientras que el ingreso mínimo para el titular es de $859.717 .

En este esquema, sin tope por CVS, el crédito presenta una Tasa Nominal Anual (TNA) del 6%, una Tasa Efectiva Mensual (TEM) del 0,5% y un Costo Financiero Total (CFT) de 6,12% TNA y 6,3% TEA, lo que implica un costo menor en comparación con otras variantes.

Requisitos y condiciones para acceder al crédito hipotecario

El Banco Nación permite sumar ingresos de hasta dos titulares y dos codeudores, siempre que los titulares representen al menos el 50% del total requerido.

Entra en vigencia el cepo cambiario para los créditos hipotecarios Los ingresos requeridos superan los $1,7 millones mensuales.

En cuanto a la antigüedad laboral, los empleados en relación de dependencia deben tener un año de antigüedad, con al menos seis meses en el empleo actual. Los trabajadores contratados necesitan cuatro años de historial laboral, mientras que autónomos y monotributistas deben acreditar dos años de actividad.

La documentación incluye DNI y comprobantes de ingresos: recibos de sueldo, constancias impositivas o certificaciones contables según el perfil. El crédito se otorga bajo el sistema de amortización francés, con cuotas mensuales. Además, permite cancelación anticipada total o parcial con una comisión del 4%, salvo que haya transcurrido al menos una cuarta parte del plazo o 180 días desde el otorgamiento.

Al no aplicar el tope por CVS, la cuota queda completamente sujeta a la evolución de la UVA, lo que puede impactar en el valor mensual a lo largo del tiempo.