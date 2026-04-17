17 de abril de 2026 - 14:03

Créditos hipotecarios del Banco Nación: qué sueldo necesitás para un crédito de 180 millones de pesos

El esquema sin tope CVS reduce el costo financiero del crédito, pero mantiene cuotas ajustadas por UVA y altos requisitos de ingresos.

Los ingresos exigidos superan los $4,6 millones mensuales.

Los ingresos exigidos superan los $4,6 millones mensuales.

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Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

Los créditos hipotecarios del Banco Nación sin tope por CVS mantienen un costo financiero más bajo, aunque con cuotas que siguen en niveles elevados. Este esquema reduce el interés total, pero deja la cuota atada a la evolución de la UVA.

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Créditos hipotecarios del Banco Nación: qué sueldo necesitás para un crédito de 180 millones de pesos

Con una simulación concreta, se puede ver qué ingresos se necesitan para obtener un crédito de 180 millones de pesos, cuánto se paga por mes y qué tipo de propiedad se puede comprar.

Qué sueldo necesitás para un crédito de 180 millones de pesos en el Banco Nación

Para acceder a un crédito de $180.000.000, el Banco Nación permite financiar una vivienda de $250.000.000, cubriendo el 72% del valor a un plazo de 25 años.

La cuota inicial se ubica en $1.159.743, equivalente a 616,55 UVAs, con un valor de $1.881,02 por unidad. El monto del préstamo representa 95.692,76 UVAs, mientras que la propiedad alcanza 132.906,61 UVAs.

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Para sostener esa cuota, los ingresos requeridos son elevados: se necesitan $4.638.970 netos entre titulares y codeudores, mientras que el ingreso mínimo para el titular es de $2.319.485.

En este esquema, sin tope por CVS, el crédito presenta un costo financiero menor, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 6%, una Tasa Efectiva Mensual (TEM) del 0,5% y un Costo Financiero Total (CFT) de 6,12% TNA y 6,3% TEA.

Requisitos y condiciones para acceder al crédito hipotecario

El Banco Nación permite sumar ingresos de hasta dos titulares y dos codeudores, con la condición de que los titulares representen al menos el 50% del total requerido.

En cuanto a la antigüedad laboral, los empleados en relación de dependencia deben tener un año de antigüedad, con al menos seis meses en el empleo actual. Los trabajadores contratados necesitan cuatro años de historial laboral, mientras que autónomos y monotributistas deben acreditar dos años de actividad.

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La documentación incluye DNI y comprobantes de ingresos según el perfil: recibos de sueldo, constancias impositivas o certificaciones contables.

El crédito se otorga bajo el sistema de amortización francés, con cuotas mensuales. Además, permite cancelación anticipada total o parcial con una comisión del 4%, salvo que haya transcurrido al menos una cuarta parte del plazo o 180 días desde el otorgamiento.

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