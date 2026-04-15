Para hacer esta cuenta en el IPV Mendoza no alcanza con mirar el dólar. En el programa Construyo Mi Casa también pesan los metros cuadrados , la cuota de ahorro previo y el ingreso familiar mínimo . Por eso, la forma más simple de entenderlo es mirar todas las alternativas oficiales y ver cuál queda más cerca de los USD 100.000 .

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Tomando el dólar vendedor del Banco Nación de este 15 de abril, en $1.385 , la opción del IPV de USD 96.000 es la de 100 m² : $108.265.271,86 , equivalentes a unos USD 96.424 . La siguiente escala, la de 120 m² , ya se va a $133.546.926,45 , es decir, alrededor de USD 109.765 .

Estas son las alternativas oficiales vigentes para abril-mayo-junio de 2026 en la línea Construcción . La cuota que figura en la planilla es la cuota de ahorro previo , que se paga durante 36 meses antes de acceder al préstamo.

Cuánto hay que ganar para acceder a un crédito hipotecario de USD 96.000 del IPV (1)

El programa no arma la exigencia de ingresos de manera arbitraria. En la documentación oficial del IPV, las cuotas no pueden superar el 20% de los ingresos declarados , y además Construyo Mi Casa funciona con un esquema de ahorro previo : el interesado aporta el 15% del valor de la vivienda y el IPV integra el 85% restante .

Esa lógica explica por qué, aun con cuotas por debajo de un alquiler de mercado en muchos casos, el ingreso mínimo requerido sigue siendo alto.

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También hay otro punto que cambia la lectura de la nota: el programa está pensado para personas solas o grupos familiares con capacidad de ahorro, y exige terreno propio o la posibilidad de adquirirlo durante el período de ahorro, que en la operatoria de construcción es de 36 meses.

Además, la propia FAQ del IPV aclara que, si el postulante tiene un inmueble a su nombre, ese bien debe ser el terreno donde se construirá la vivienda.