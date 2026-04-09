"Nada ilegal": funcionarios del área de Economía defendieron sus créditos hipotecarios

En medio de la polémica por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación , funcionarios del equipo económico salieron a responder las críticas y aseguraron que actuaron dentro de la ley.

Se trata de Federico Furiase , secretario de Finanzas, y Felipe Nuñez , director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro Luis Caputo , quienes coincidieron en afirmar que no hubo ningún tipo de privilegio.

Nuñez sostuvo que ambos accedieron a los préstamos “como cualquier hijo de vecino” , bajo las mismas condiciones de tasa y plazo que el resto de los clientes.

El chanta de Felipe Núñez dándole explicaciones a su tribu en Carajo "Fui y saqué un crédito como cualquier hijo de vecino" Jajajja en el banco público que querías privatizar. 400 millones le dan a cualquiera, sí seguro pic.twitter.com/D48zeaGcmA

Además, explicó que eligieron el Banco Nación porque allí perciben sus salarios y ya eran clientes, lo que les permitió acceder a los productos financieros disponibles. “Era la tasa más competitiva del mercado y nuestras familias se endeudaron a 30 años” , señaló.

Según trascendió, Furiase tomó un crédito por 367 millones de pesos (unos 280 mil dólares), mientras que Nuñez accedió a 373 millones de pesos (alrededor de 315 mil dólares).

"Saqué un crédito para segunda vivienda, la tercera fue una donación de usufructo de mis padres” El secretario de Finanzas, Federico Furiase, minimizó el préstamo del Banco Nación al que accedió: "Nosotros estamos enfocados en la economía". https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/8vb2IU0Qux

El secretario de Finanzas aclaró que el préstamo fue destinado a la compra de una segunda vivienda y negó versiones sobre una tercera propiedad. En ese sentido, explicó que posee un porcentaje de un inmueble por una donación familiar, pero que no reside allí desde hace años.

Otros beneficiarios bajo la lupa

La controversia no se limita a estos dos funcionarios. También se conoció que legisladores y otros integrantes del Gobierno accedieron a créditos similares, lo que amplió el debate sobre posibles beneficios dentro del sistema.

Entre los nombres mencionados figuran dirigentes políticos y funcionarios de distintas áreas del Estado. Legisladores como Alejandro Bongiovanni, Santiago Santurio, Mariano Campero y Lorena Villaverde, así como Juan Pablo Carreira, a cargo de la Oficina de Respuesta Oficial; Sharif Menem, director de la secretaría privada en Diputados; Guillermo Madero, jefe de gabinete del Ministerio de Defensa; Emiliano Mongilardi, director de YPF; y Leandro Massaccesi, ex jefe de gabinete del ministerio de Capital Humano, quien fue removido de su puesto por no habérselo informado a Sandra Pettovello, a cargo de esa cartera.

Embed "Si un funcionario tomó un crédito en el Banco Nación, la pregunta es si con eso mató gente"



Javier Milei dijo que "ese punto de la moral como política de Estado no está vulnerado" y se preguntó si "alguien perdió la libertad con eso". pic.twitter.com/llR8WEv6yW — Corta (@somoscorta) April 9, 2026

Mientras el oficialismo sostiene que no hubo irregularidades, la oposición cuestiona el acceso a estos préstamos en un contexto económico complejo, lo que mantiene abierto el debate sobre la transparencia y equidad en el otorgamiento de créditos públicos.