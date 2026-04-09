Reactivan la causa Andis y ordenan nueva indagatoria a Diego Spagnuolo

El fiscal Franco Picardi detectó nuevas maniobras en la causa que investiga un presunto esquema de retornos en la compra de medicamentos.

La Justicia reactivó la investigación por un presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y ordenó una nueva indagatoria al ex titular del organismo, Diego Spagnuolo. La decisión fue impulsada por el fiscal Franco Picardi, quien detectó nuevas maniobras irregulares en el proceso de compra de medicamentos de alto costo.

La medida también alcanza al supuesto intermediario de droguerías, Miguel Ángel Calvete, y a Daniel Garbellini, quien se desempeñaba en el área de compras dentro de la Andis. Según la fiscalía, la causa involucra a un entramado más amplio que incluye a más de 20 empresarios, presuntamente vinculados a un sistema de retornos en contrataciones públicas.

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, junto a Javier Milei, su hermana Karina y Martín Menem El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, junto a Javier Milei, su hermana Karina y Martín Menem. Gentileza Delitos y nuevas sospechas Spagnuolo ya había sido indagado y procesado por delitos como cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.

Sin embargo, según el fiscal, el avance de la investigación permitió detectar nuevos mecanismos de corrupción, que habrían sido ejecutados de manera coordinada entre funcionarios y proveedores del sector de insumos médicos.