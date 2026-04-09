9 de abril de 2026 - 19:47

Reactivan la causa Andis y ordenan nueva indagatoria a Diego Spagnuolo

El fiscal Franco Picardi detectó nuevas maniobras en la causa que investiga un presunto esquema de retornos en la compra de medicamentos.

El extitular de Andis, Diego Spagnuolo&nbsp;

El extitular de Andis, Diego Spagnuolo 

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La Justicia reactivó la investigación por un presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y ordenó una nueva indagatoria al ex titular del organismo, Diego Spagnuolo. La decisión fue impulsada por el fiscal Franco Picardi, quien detectó nuevas maniobras irregulares en el proceso de compra de medicamentos de alto costo.

Leé además

Piden levantar el secreto fiscal de Manuel Adorni 

Piden levantar el secreto fiscal de Manuel Adorni en la causa por presunto enriquecimiento ilícito

Por Redacción Política
José Mayans apuntó contra Milei y exigió abrir un juicio político

José Mayans reclamó juicio político para Milei porque "está pirado" y lanzó duros insultos contra Sturzenegger

Por Redacción Política

La medida también alcanza al supuesto intermediario de droguerías, Miguel Ángel Calvete, y a Daniel Garbellini, quien se desempeñaba en el área de compras dentro de la Andis. Según la fiscalía, la causa involucra a un entramado más amplio que incluye a más de 20 empresarios, presuntamente vinculados a un sistema de retornos en contrataciones públicas.

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, junto a Javier Milei, su hermana Karina y Martín Menem
El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, junto a Javier Milei, su hermana Karina y Martín Menem.

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, junto a Javier Milei, su hermana Karina y Martín Menem.

Delitos y nuevas sospechas

Spagnuolo ya había sido indagado y procesado por delitos como cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.

Sin embargo, según el fiscal, el avance de la investigación permitió detectar nuevos mecanismos de corrupción, que habrían sido ejecutados de manera coordinada entre funcionarios y proveedores del sector de insumos médicos.

De acuerdo con la hipótesis judicial, las maniobras investigadas habrían implicado salidas de fondos públicos por más de $75.000 millones, que terminaron beneficiando a un grupo reducido de empresas. La nueva etapa del proceso busca profundizar las responsabilidades individuales y esclarecer el alcance total del presunto esquema de corrupción.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El transporte público cuenta con diferentes modalidades de pago electrónico del boleto. 

Aumento de combustible: el Gobierno descarta una suba del boleto y garantiza el servicio normal en Mendoza

Por Martín Fernández Russo
Lucas Ilardo y Omar Parisi serán dos alfiles de Anabel Fernández Sagasti en la nueva Legislatura. Archivo Los Andes. 

El kirchnerismo pone en duda su continuidad en los bloques del PJ en la Legislatura

Por Martín Fernández Russo
Milei viajará a Israel para el Día de la Independencia en medio de la guerra y la tregua con Irán. | Archivo

Milei viajará a Israel para el Día de la Independencia en medio de la guerra y la tregua con Irán

Por Redacción Política
Causa AFA: el fiscal pidió agravar el procesamiento contra Chiqui Tapia y Pablo Toviggino.

Causa AFA: el fiscal pidió agravar el procesamiento contra "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino

Por Redacción Política