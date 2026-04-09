Reactivan la causa Andis y ordenan nueva indagatoria a Diego Spagnuolo

La Justicia reactivó la investigación por un presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y ordenó una nueva indagatoria al ex titular del organismo, Diego Spagnuolo. La decisión fue impulsada por el fiscal Franco Picardi, quien detectó nuevas maniobras irregulares en el proceso de compra de medicamentos de alto costo.
La medida también alcanza al supuesto intermediario de droguerías, Miguel Ángel Calvete, y a Daniel Garbellini, quien se desempeñaba en el área de compras dentro de la Andis. Según la fiscalía, la causa involucra a un entramado más amplio que incluye a más de 20 empresarios, presuntamente vinculados a un sistema de retornos en contrataciones públicas.
Delitos y nuevas sospechas
Spagnuolo ya había sido indagado y procesado por delitos como cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.
Sin embargo, según el fiscal, el avance de la investigación permitió detectar nuevos mecanismos de corrupción, que habrían sido ejecutados de manera coordinada entre funcionarios y proveedores del sector de insumos médicos.
De acuerdo con la hipótesis judicial, las maniobras investigadas habrían implicado salidas de fondos públicos por más de $75.000 millones, que terminaron beneficiando a un grupo reducido de empresas. La nueva etapa del proceso busca profundizar las responsabilidades individuales y esclarecer el alcance total del presunto esquema de corrupción.