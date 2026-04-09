José Mayans reclamó juicio político para Milei porque "está pirado" y lanzó duros insultos contra Sturzenegger

Durante la última sesión ordinaria del Senado , el jefe del bloque Justicialista, José Mayans , protagonizó una fuerte embestida contra el Gobierno Nacional al solicitar formalmente que la Cámara de Diputados inicie un proceso de juicio político contra el presidente Javier Milei .

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En una intervención cargada de descalificaciones, el legislador sostuvo que el mandatario "no entiende un carajo de nada y está pirado" , justificando así la necesidad de que el Congreso examine su responsabilidad institucional.

El senador centró gran parte de su crítica en el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , quien recientemente expuso en el Congreso sobre el proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”.

Mayans no escatimó en insultos, afirmando que el funcionario representa la "antipatria y el cipayaje" y lo calificó como un "flor de hijo de puta".

Según el legislador, Sturzenegger actúa como el verdadero ideólogo detrás de las políticas oficiales, presentándose ante el parlamento "disfrazado de monja" para promover un proyecto que, bajo la promesa de liberar al país, solo profundizaría un modelo económico que beneficia a sectores concentrados.

Embed [AHORA] "Hicieron la reunión de gabinete y daban lástima": Mayans criticó a Adorni porque era "el jefe del relato" del Gobierno y "socio" de Milei en "plena corrupción", y se lamentó por "los ministros" que tuvieron que "salir a apoyarlo". https://t.co/R2cAFxEjmH pic.twitter.com/OJ0haYbyY4 — ElCanciller.com (@elcancillercom) April 9, 2026

El planteo de Mayans no se limitó al presidente, sino que extendió el pedido de juicio político a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al jefe de Gabinete. Respecto a este último, el senador cuestionó el respaldo cerrado que recibió de todo el gabinete nacional ante las sospechas de irregularidades en su gestión.

Entre las denuncias más graves, Mayans señaló la existencia de un presunto esquema de créditos preferenciales otorgados por el Banco Nación a 50 funcionarios del Poder Ejecutivo, calificando el hecho como un "robo" y un "uso discrecional" de los recursos públicos.

Para el jefe de la bancada peronista, la situación actual del país requiere un debate urgente sobre los límites del Poder Ejecutivo y el rol del control parlamentario.

Mayans argumentó que el Congreso no puede ser ajeno al impacto de las medidas de ajuste sobre el empleo, las jubilaciones y las provincias, y que el juicio político es la herramienta constitucional adecuada para revisar la conducta de una conducción que calificó de "irresponsable".