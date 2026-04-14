El Banco Nación detalló cómo funciona su línea de créditos hipotecarios

El Banco Nación difundió un comunicado en el que explicó en detalle el funcionamiento de su línea de créditos hipotecarios “+Hogares con BNA”, un instrumento que volvió a posicionar al banco como actor central en el financiamiento para la vivienda en el país.
Según precisó la entidad, la operatoria se basa en “reglas explícitas, criterios objetivos y procesos estandarizados”, con el objetivo de garantizar transparencia, trazabilidad y equidad en el acceso al crédito.
En ese sentido, el banco remarcó que el diseño de la línea contempla “condiciones homogéneas para la totalidad de los solicitantes” y una gestión completamente digital, lo que permite escalar el volumen de préstamos sin perder consistencia en la evaluación.
Vuelta al crédito hipotecario masivo
En el comunicado, la entidad recordó que la línea fue lanzada el 8 de mayo de 2024 con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda para familias de clase media, en un contexto en el que el crédito hipotecario había caído a niveles mínimos.
De hecho, el Banco Nación subrayó que este tipo de financiamiento llegó a representar cerca del 5% del PBI a fines de los ‘90, pero descendió hasta apenas 0,07% en diciembre de 2023, afectando tanto el acceso a la vivienda como la actividad económica vinculada a la construcción.
En este marco, la entidad indicó que logró reorientar su cartera: mientras que en 2023 el 59,9% de sus activos estaba prestado al sector público, a febrero de 2026 ese porcentaje bajó al 40%, con un crecimiento significativo del crédito al sector privado, especialmente hipotecario.
El banco destacó que actualmente lidera el segmento: en enero de 2026 concentró el 96% de las nuevas hipotecas del sistema financiero, y mantiene una participación cercana al 84% tras el regreso de competidores privados.
Este desempeño, según el comunicado, responde a un esquema que combina tasas competitivas con incentivos para clientes que operan con el banco, como quienes perciben su sueldo a través de la entidad.
Cómo funciona la línea
Entre los principales aspectos, el Banco Nación detalló que la línea permite financiar la compra, construcción o refacción de viviendas, con condiciones diferenciadas según el perfil del cliente.
Uno de los puntos centrales es la posibilidad de acceder a una cobertura CER-CVS, que permite que la cuota se ajuste por salario cuando la actualización por inflación resulta más elevada.
Además, se establecen límites en el valor de la vivienda —actualmente en torno a 210.000 UVAs para primera vivienda— y condiciones más exigentes para quienes no cumplen con los criterios principales, como no transferir el sueldo al banco o adquirir una segunda propiedad, casos en los que se aplican tasas más altas.
El Banco Nación hizo especial hincapié en la transparencia del proceso. Todas las solicitudes ingresan a través de la web y son evaluadas bajo criterios estandarizados y automatizados.
Hasta el momento, se registraron unas 425.000 solicitudes, de las cuales aproximadamente 246.000 corresponden a clientes únicos. De ese total, ya se otorgaron cerca de 27.000 hipotecas y otras 3.200 se encuentran en etapa final.
“El volumen de operaciones hace evidente la necesidad de contar con un proceso transparente, objetivo y con trazabilidad”, señalaron desde la entidad, destacando que desde enero de 2026 el sistema se encuentra completamente automatizado.
Sin discriminación y con reglas claras
Otro de los ejes del comunicado es la garantía de igualdad en el acceso. El banco afirmó que cumple con las normas de protección al usuario y que asegura “un trato digno, equitativo y no discriminatorio”, sin considerar factores políticos, sociales o ideológicos.
En particular, para las líneas destinadas al sector público, aclaró que está contractualmente obligado a otorgar el crédito a todos los solicitantes que cumplan con los requisitos técnicos y crediticios, sin evaluar su cargo o función dentro del organismo.
El Banco Nación explicó que la línea hipotecaria fue ajustándose a lo largo del tiempo en función del contexto económico y competitivo, incluyendo cambios en los topes de financiamiento, requisitos de antigüedad laboral y condiciones de acceso.
También contempló situaciones particulares —como casos de herencias o divorcios— para no excluir a familias que, pese a tener propiedades registradas, no las habitan.
Con este esquema, la entidad busca consolidar un modelo de crédito hipotecario “masivo, transparente y sostenible”, en un mercado que vuelve a mostrar dinamismo tras años de virtual parálisis.