El Banco Nación detalló cómo funciona su línea de créditos hipotecarios

El Banco Nación difundió un comunicado en el que explicó en detalle el funcionamiento de su línea de créditos hipotecarios “+Hogares con BNA”, un instrumento que volvió a posicionar al banco como actor central en el financiamiento para la vivienda en el país.

Créditos hipotecarios del Banco Nación: qué sueldo necesitás para un crédito de 225 millones de pesos

Según precisó la entidad, la operatoria se basa en “ reglas explícitas, criterios objetivos y procesos estandarizados ”, con el objetivo de garantizar transparencia, trazabilidad y equidad en el acceso al crédito.

En ese sentido, el banco remarcó que el diseño de la línea contempla “condiciones homogéneas para la totalidad de los solicitantes” y una gestión completamente digital, lo que permite escalar el volumen de préstamos sin perder consistencia en la evaluación.

En el comunicado, la entidad recordó que la línea fue lanzada el 8 de mayo de 2024 con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda para familias de clase media , en un contexto en el que el crédito hipotecario había caído a niveles mínimos.

De hecho, el Banco Nación subrayó que este tipo de financiamiento llegó a representar cerca del 5% del PBI a fines de los ‘90, pero descendió hasta apenas 0,07% en diciembre de 2023, afectando tanto el acceso a la vivienda como la actividad económica vinculada a la construcción.

En este marco, la entidad indicó que logró reorientar su cartera: mientras que en 2023 el 59,9% de sus activos estaba prestado al sector público, a febrero de 2026 ese porcentaje bajó al 40%, con un crecimiento significativo del crédito al sector privado, especialmente hipotecario.

El banco destacó que actualmente lidera el segmento: en enero de 2026 concentró el 96% de las nuevas hipotecas del sistema financiero, y mantiene una participación cercana al 84% tras el regreso de competidores privados.

Este desempeño, según el comunicado, responde a un esquema que combina tasas competitivas con incentivos para clientes que operan con el banco, como quienes perciben su sueldo a través de la entidad.

Cómo funciona la línea

Entre los principales aspectos, el Banco Nación detalló que la línea permite financiar la compra, construcción o refacción de viviendas, con condiciones diferenciadas según el perfil del cliente.

Uno de los puntos centrales es la posibilidad de acceder a una cobertura CER-CVS, que permite que la cuota se ajuste por salario cuando la actualización por inflación resulta más elevada.

Además, se establecen límites en el valor de la vivienda —actualmente en torno a 210.000 UVAs para primera vivienda— y condiciones más exigentes para quienes no cumplen con los criterios principales, como no transferir el sueldo al banco o adquirir una segunda propiedad, casos en los que se aplican tasas más altas.

El Banco Nación hizo especial hincapié en la transparencia del proceso. Todas las solicitudes ingresan a través de la web y son evaluadas bajo criterios estandarizados y automatizados.

Hasta el momento, se registraron unas 425.000 solicitudes, de las cuales aproximadamente 246.000 corresponden a clientes únicos. De ese total, ya se otorgaron cerca de 27.000 hipotecas y otras 3.200 se encuentran en etapa final.

“El volumen de operaciones hace evidente la necesidad de contar con un proceso transparente, objetivo y con trazabilidad”, señalaron desde la entidad, destacando que desde enero de 2026 el sistema se encuentra completamente automatizado.

Sin discriminación y con reglas claras

Otro de los ejes del comunicado es la garantía de igualdad en el acceso. El banco afirmó que cumple con las normas de protección al usuario y que asegura “un trato digno, equitativo y no discriminatorio”, sin considerar factores políticos, sociales o ideológicos.

En particular, para las líneas destinadas al sector público, aclaró que está contractualmente obligado a otorgar el crédito a todos los solicitantes que cumplan con los requisitos técnicos y crediticios, sin evaluar su cargo o función dentro del organismo.

El Banco Nación explicó que la línea hipotecaria fue ajustándose a lo largo del tiempo en función del contexto económico y competitivo, incluyendo cambios en los topes de financiamiento, requisitos de antigüedad laboral y condiciones de acceso.

También contempló situaciones particulares —como casos de herencias o divorcios— para no excluir a familias que, pese a tener propiedades registradas, no las habitan.

Con este esquema, la entidad busca consolidar un modelo de crédito hipotecario “masivo, transparente y sostenible”, en un mercado que vuelve a mostrar dinamismo tras años de virtual parálisis.