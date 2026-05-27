27 de mayo de 2026 - 15:58

El Ministerio de Producción lanzó créditos con Banco Nación para Pymes mendocinas con tasa preferencial

La línea ofrece créditos con tasa fija del 23% y un cupo de $100.000 millones para empresas de todos los sectores de Mendoza.

El financiamiento está destinado a pequeñas y medianas empresas de toda la provincia de Mendoza.

El financiamiento está destinado a pequeñas y medianas empresas de toda la provincia de Mendoza.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Gobierno de Mendoza presentó una nueva línea de financiamiento destinada exclusivamente a Pymes mendocinas, en articulación con el Banco Nación. La iniciativa apunta a fortalecer el capital de trabajo de empresas de todos los sectores productivos de la provincia mediante condiciones preferenciales de acceso al crédito.

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La propuesta, denominada “Financiamiento Pellegrini Mi Banco para Pymes”, ofrece una tasa fija del 23% TNA y un cupo total de $100.000 millones. Desde el Ministerio de Producción destacaron que la herramienta busca sostener la actividad económica, incentivar la inversión y acompañar el crecimiento del entramado productivo local.

Plazo fijo
La l&iacute;nea contempla cr&eacute;ditos de hasta $300 millones con plazo de devoluci&oacute;n de 12 meses.

La línea contempla créditos de hasta $300 millones con plazo de devolución de 12 meses.

Cómo será la línea de financiamiento para las Pymes mendocinas

La nueva línea de crédito está destinada a pequeñas y medianas empresas mendocinas, tanto unipersonales como sociedades, que desarrollen actividades en cualquier sector productivo de la provincia. Para acceder al financiamiento, las firmas deberán estar adheridas a BNA+ Empresas y cumplir con las condiciones establecidas por la entidad bancaria.

Entre las principales características, se destacan créditos de hasta $300 millones por empresa, con destino a capital de trabajo, plazo de hasta 12 meses, desembolso único y sistema de amortización alemán. Además, la línea tendrá una tasa fija preferencial del 23% TNA.

El ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, remarcó la importancia de esta herramienta financiera para el sector privado provincial. “Desde el Ministerio venimos trabajando de manera sostenida para acercar herramientas concretas que permitan fortalecer a nuestras pymes. En un contexto donde el financiamiento resulta fundamental para sostener la actividad económica, haber logrado una línea con una tasa preferencial del 23 por ciento representa una oportunidad muy importante para las empresas mendocinas”, afirmó.

Rodolfo Vargas Arizu
Desde el Ministerio de Producci&oacute;n destacaron el trabajo conjunto con Banco Naci&oacute;n para ampliar el acceso al cr&eacute;dito.

Desde el Ministerio de Producción destacaron el trabajo conjunto con Banco Nación para ampliar el acceso al crédito.

El funcionario también destacó el trabajo conjunto entre el Estado y el sistema financiero: “Nuestro objetivo es seguir acompañando al sector productivo con medidas que impulsen la inversión, el empleo y la competitividad. Esta articulación con Banco Nación demuestra que cuando el sector público y el sistema financiero trabajan de manera conjunta, se generan herramientas reales para el crecimiento de Mendoza”.

La apuesta de Mendoza para fortalecer la producción y el desarrollo empresarial

Desde el Gobierno provincial señalaron que esta línea de financiamiento forma parte de una estrategia integral orientada a fortalecer el desarrollo económico de Mendoza. La iniciativa busca ampliar el acceso al crédito para las empresas y generar mejores condiciones para sostener la producción y el empleo.

Con esta medida, el Ministerio de Producción apunta a consolidar herramientas que permitan a las Pymes mendocinas afrontar sus necesidades financieras en un contexto económico complejo, al tiempo que promueve mayor competitividad para los sectores productivos de la provincia.

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