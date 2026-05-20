Tras el caso FATE, una importante fábrica de neumáticos suspende producción por la caída de ventas

El fabricante de neumáticos Pirelli suspenderá parte de su producción debido a una menor actividad en la industria automotriz y caída de ventas. La decisión se acordó junto con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna).
La medida fue acordada con el sindicato en medio de una menor actividad automotriz y del retroceso de las exportaciones a Brasil. Desde la fábrica confirmaron que se pagará el salario total a los empleados.
El fabricante de neumáticos Pirelli suspenderá parte de su producción debido a una menor actividad en la industria automotriz y caída de ventas. La decisión se acordó junto con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna).
Las máquinas se apagarán el domingo 24 de mayo y las tareas se reanudarán el martes 26 de mayo, por lo que no operará ninguno de los tres turnos. De todos modos, confirmaron que se pagará el total de los salarios a la plantilla de 650 trabajadores.
La medida se tomó por el recorte de la producción en la terminal de Stellantis, en El Palomar, en lo que queda de mayo y junio, por la caída de las ventas internas de autos 0 kilómetro y las exportaciones a Brasil: abril cerró con una contracción de 14% en los patentamientos y de 37,1% en la venta de vehículos al país vecino.
El principal motor de este parate es el enfriamiento del mercado brasileño, destino del 40% de la producción de El Palomar. Las cifras de exportación del Peugeot 208 hacia el país vecino muestran un retroceso crítico: de las 17.000 unidades enviadas en 2024 se pasó a solo 9.809 en 2025.
A nivel local, a pesar de contar con el segundo vehículo más vendido del país (Peugeot 208), las ventas de la marca en lo que va del año cayeron 27%, lo que en parte se debe al arribo masivo de vehículos importados.
La reestructuración de Stellantis no solo afecta el ritmo de trabajo, sino también la oferta de productos, ya que la automotriz confirmó que dejará de producir los utilitarios Peugeot Partner y Citroën Berlingo.
Si bien estos modelos fueron pilares del segmento durante décadas, el anuncio responde a un "fin de ciclo" programado debido al bajo flujo de ventas actual y la necesidad de priorizar plataformas más modernas y competitivas para la exportación.
De esta manera, la planta de Stellantis pasará de dos turnos a uno y abrirá una lista de retiros voluntarios para parte de sus 2.300 operarios. Desde 2023, ya hubo 700 despidos en Pirelli.