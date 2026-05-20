Tras el caso FATE, una importante fábrica de neumáticos suspende producción por la caída de ventas

El fabricante de neumáticos Pirelli suspenderá parte de su producción debido a una menor actividad en la industria automotriz y caída de ventas. La decisión se acordó junto con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna).

Fin de una era: cierra la emblemática fábrica Stanley donde producía sus famosos productos

Las máquinas se apagarán el domingo 24 de mayo y las tareas se reanudarán el martes 26 de mayo, por lo que no operará ninguno de los tres turnos. De todos modos, confirmaron que se pagará el total de los salarios a la plantilla de 650 trabajadores.

La fábrica de neumáticos Pirelli suspende su producción por la caída de ventas

La huelga afectaba la producción en las plantas de Pirelli, Bridgestone y de Fate.

La medida se tomó por el recorte de la producción en la terminal de Stellantis, en El Palomar, en lo que queda de mayo y junio, por la caída de las ventas internas de autos 0 kilómetro y las exportaciones a Brasil: abril cerró con una contracción de 14% en los patentamientos y de 37,1% en la venta de vehículos al país vecino.

Exportaciones en baja

El principal motor de este parate es el enfriamiento del mercado brasileño, destino del 40% de la producción de El Palomar. Las cifras de exportación del Peugeot 208 hacia el país vecino muestran un retroceso crítico: de las 17.000 unidades enviadas en 2024 se pasó a solo 9.809 en 2025.

A nivel local, a pesar de contar con el segundo vehículo más vendido del país (Peugeot 208), las ventas de la marca en lo que va del año cayeron 27%, lo que en parte se debe al arribo masivo de vehículos importados.

Fábrica de Stellantis La fábrica del segundo auto más vendido del país frenará su producción por un mes Agencia NA (Stellantis Media)

La reestructuración de Stellantis no solo afecta el ritmo de trabajo, sino también la oferta de productos, ya que la automotriz confirmó que dejará de producir los utilitarios Peugeot Partner y Citroën Berlingo.

Si bien estos modelos fueron pilares del segmento durante décadas, el anuncio responde a un "fin de ciclo" programado debido al bajo flujo de ventas actual y la necesidad de priorizar plataformas más modernas y competitivas para la exportación.

De esta manera, la planta de Stellantis pasará de dos turnos a uno y abrirá una lista de retiros voluntarios para parte de sus 2.300 operarios. Desde 2023, ya hubo 700 despidos en Pirelli.