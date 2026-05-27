Gigante mexicano pisa fuerte en las góndolas argentinas al comprar dos marcas lácteas

Empresarios mexicanos desembarcaron en la industria láctea de Argentina con la compra de dos históricas firmas del sector: Lácteos Karina (Santa Fe) y Lácteos Aurora (Buenos Aires). La operación fue concretada por el grupo Mexicana de Industrias y Marcas , conocido como MIYM, tras negociaciones reservadas que comenzaron el año pasado.

¿Conviene? Los precios de los Smart TV en Falabella Chile con retiro gratuito en tienda

Cuándo abre Miniso su segunda tienda en Argentina: la más grande de las 10 que prometió en 2026

La llegada del grupo mexicano se manejó con absoluto hermetismo, aunque dentro del sector aseguran que podría tratarse apenas del primer paso de una estrategia más amplia dentro de la lechería argentina, anticipó el medio especializado mexicano eDairyNews.

El objetivo de los nuevos dueños será fortalecer la presencia de las marcas tanto en el mercado local como en el Mercosur, además de expandirse hacia Chile y Colombia. También buscan aprovechar la diferencia de ciclos productivos entre México y Argentina para mantener abastecimiento constante de productos durante todo el año.

En una primera etapa, el foco estará puesto en la producción de leche en polvo y quesos , aunque fuentes vinculadas a la operación anticipan que también avanzarán en el desarrollo de nuevos productos.

Lácteos Aurora fue comprada por MIYM (Mexicana de Industrias y Marcas) Lácteos Aurora fue comprada por MIYM (Mexicana de Industrias y Marcas) Web

Quiénes son los empresarios mexicanos detrás de la compra de Aurora y Karina

MIYM es una de las compañías más importantes de México en producción y envasado de leche y derivados. Fue fundada en 2007 en el estado de Puebla y creció rápidamente gracias a su apuesta por la tecnología y los productos de consumo masivo.

Entre sus marcas más conocidas aparecen Delité, enfocada en leches, bebidas saborizadas y productos deslactosados; Tivoli, dedicada a fórmulas lácteas y medias cremas; Gotitas y Bébele, orientadas a productos accesibles; La Flor de Xalapa y La Flor de México, vinculadas a bebidas lácteas tradicionales; y Vita Fresca, especializada en bebidas vegetales de almendra.

Más concentración y capital extranjero en la lechería argentina

La operación refuerza un proceso de concentración y extranjerización que atraviesa la industria láctea argentina en medio de la crisis de varias compañías históricas, entre ellas SanCor.

En los últimos años también avanzó fuerte el grupo peruano Grupo Gloria (que en Chile maneja Soprole), que adquirió el 80% de Saputo Argentina en una operación valuada en USD 630 millones.

Cómo la dueña de Soprole se quedó con lácteos La Paulina La dueña de Soprole (grupo peruano Gloria) se quedó con lácteos La Paulina Web

La compra incluyó marcas emblemáticas como La Paulina, Ricrem y Molfino, además de plantas industriales y operaciones comerciales en Brasil.

Actualmente, Gloria lidera el ranking de procesamiento de leche en la Argentina, seguido por Mastellone Hermanos (hace poco, en completa propiedad de Arcor y Danone).