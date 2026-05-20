Cuándo abre Miniso su segunda tienda en Argentina: la más grande de las 10 que prometió en 2026

La cadena asiática Miniso abrirá su segundo local en Argentina el próximo jueves 28 de mayo al mediodía y la expectativa entre sus fanáticos crece a pocos días de la inauguración.

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La nueva tienda estará ubicada en la planta baja del DOT Baires Shopping (barrio porteño de Saavedra) y será uno de los locales más grandes de la marca fuera de sus principales sedes globales.

El primer local fue instalado en plena calle Florida del microcentro de Buenos Aires, provocando filas de 500 metros y espera desde horas de la madrugada. Es una atracción casi indiscutida desde su apertura a fines de abril.

Miniso confirmó que la de DOT Baires Shopping será una flagship store de 600 metros cuadrados, con una amplia oferta de productos que va desde peluches y juguetes hasta cosméticos, artículos tecnológicos, decoración, mochilas, perfumes, librería y productos para mascotas.

En abril, abrió la primera tienda Miniso en calle Florida. Hubo acampe de madrugada entre los clientes.

Multitud y acampe por la apertura de Miniso en Buenos Aires

Fundada en 2013, Miniso construyó su expansión internacional sobre un modelo de grandes volúmenes de compra y precios accesibles, combinado con licencias oficiales de marcas populares como Disney, Sanrio (Hello Kitty), Marvel y Harry Potter.

Actualmente, la compañía tiene presencia en 112 países y supera las 7.700 tiendas en todo el mundo.

Para el debut del nuevo local en el DOT Baires Shopping el próximo 28 de mayo, la empresa preparó una serie de promociones especiales.

La marca "estilo japonés" Miniso llega a Argentina con ambicioso plan de crecimiento MINISO. La cadena china de juguetes, cosméticos y regalos con estética japonesa llegó al mercado argentino con la promesa de 100 locales, hasta 1.000 empleos directos y una inversión de 50 millones de dólares. gentileza

La primera persona de la fila recibirá un “Ticket Dorado” de $100.000, mientras que la segunda obtendrá un voucher de $50.000. Además, la tercera persona será premiada con una bolsa de productos.

También habrá beneficios para los primeros 200 clientes, que accederán a un cupón del 20% de descuento para utilizar durante esa jornada.

A lo largo del día se realizarán sorteos y búsquedas sorpresa de tickets dorados entre quienes estén haciendo fila.

Así, la marca replicó una estrategia ya vista en otros desembarcos recientes en Argentina, como el de Decathlon.

El plan de expansión de Miniso en Argentina: 100 tiendas en los próximos cinco años

La llegada del segundo local forma parte del fuerte plan de expansión de Miniso en Argentina.

La empresa proyecta invertir 50 millones de dólares y abrir 100 locales en el país durante los próximos cinco años.

Según adelantaron desde la compañía, antes de fines de 2026 esperan tener al menos 10 tiendas operativas.

Entre las próximas aperturas previstas aparecen centros comerciales como Unicenter, Plaza Oeste Shopping y Palmas del Pilar.

Por el momento, la marca todavía no lanzó su tienda online oficial en Argentina, por lo que todos sus productos continúan disponibles únicamente de manera presencial.