Tras 20 años, marca icónica de ropa infantil inició su concurso preventivo de crisis y cerró locales

Con amplia presencia en el país, se trata de una marca que buscó romper con la estética tradicional de la indumentaria para niños.

La marca de ropa infantil Owoko, con más de dos décadas en el mercado, pidió la apertura de su concurso preventivo de acreedores y comenzó a cerrar locales en distintos shoppings del país, en un contexto marcado por la crisis del sector textil nacional.

La historia de la marca de ropa para niños se remonta a 2003, cuando fue fundada por la diseñadora María Fernanda González Zeolla y el diseñador industrial Martín Boero, con la idea de romper con la estética tradicional de la indumentaria infantil. Un año después, Owoko abrió su primer local en Palermo Soho y, con el tiempo, construyó una red de más de 40 puntos de venta entre tiendas propias, franquicias y presencia en multimarcas.

El expediente, que tramita en el Juzgado Comercial N° 9, expone el deterioro financiero de las dos sociedades detrás de la firma. Por un lado, De Niños S.A., encargada de la comercialización; por otro, Kokoloko S.A., enfocada en la producción. Entre ambas acumulan deudas por más de $2.800 millones: $1.457 millones en el caso de la primera y $1.354 millones en la segunda, incluyendo compromisos comerciales, bancarios, fiscales y previsionales, según detalló Infobae.

Owoko pidió su concurso preventivo de crisis y cerró locales Owoko pidió su concurso preventivo de crisis y cerró locales Web El cuadro se agrava al mirar la cadena de pagos, ya que Kokoloko registra unos 1.400 cheques rechazados por alrededor de $600 millones, mientras que De Niños suma otros 164 por $117 millones. Se agregan pedidos de quiebra impulsados por proveedores, lo que refleja el nivel de tensión financiera que atraviesa la empresa.

En paralelo, el desplome en las ventas terminó de configurar el escenario. Según la documentación presentada, el promedio mensual pasó de $400 millones en 2024 a $250 millones en 2025, una caída que, en términos acumulados, supera los $1.000 millones en apenas un año.

Ese retroceso ya se tradujo en decisiones concretas: la marca bajó sus persianas en puntos estratégicos de Buenos Aires como Abasto Shopping, Galerías Pacífico, Recoleta Mall y Alto Avellaneda. Si bien mantiene presencia en zonas como Palermo, Caballito, Adrogué y distintas ciudades del interior, como Mendoza -calle 9 de Julio en Ciudad-, su escala actual quedó lejos de la que supo tener en su etapa de expansión. Es que, en su mejor momento, Owoko llegó a contar con unos 120 trabajadores directos y generaba actividad para cientos más a través de talleres y proveedores vinculados a su cadena productiva. La crisis de Owoko se suma a la de famosas marcas como Kevingston, Mauro Sergio y Cocot. En paralelo, firmas extranjeras como H&M confirmaron su arribo al país desde 2027.