Textilana en crisis: la empresa de pulóveres Mauro Sergio pidió concurso preventivo

La empresa Textilana S.A., con más de 45 años de trayectoria, inició un concurso preventivo en medio de la caída del consumo y el contexto económico adverso.

La industria textil es junto a la pesquera el sostén social productivo de Mar del Plata.

La empresa Textilana S.A., una de las firmas más reconocidas de la industria textil en Mar del Plata, confirmó la apertura de un concurso preventivo, una instancia judicial clave para evitar la quiebra. La decisión se produce en un contexto marcado por la caída del consumo y las dificultades económicas que afectan al sector.

La compañía, con más de 45 años de trayectoria y responsable de la producción de los pulóveres de la marca Mauro Sergio, explicó que la medida responde a la “contracción generalizada del consumo” y al complejo escenario macroeconómico. Sin embargo, no brindó precisiones sobre el futuro de sus trabajadores, lo que generó inquietud en la planta.

Incertidumbre en el empleo El anuncio llega en un momento sensible para los empleados. En noviembre pasado, la empresa había dispuesto la suspensión de 175 operarios, con pago parcial de salarios, hasta fines de marzo. Si bien los trabajadores fueron reincorporados en abril, el nuevo escenario vuelve a poner en duda la estabilidad laboral.

Mauro Sergio en crisis Mauro Sergio en crisis Gentileza

Desde la firma señalaron que el concurso preventivo forma parte de un “proceso de reordenamiento” orientado a sostener la actividad, preservar la marca y garantizar la continuidad operativa. Además, aseguraron que no se verá afectado el abastecimiento a clientes.