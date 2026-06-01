El gobierno local prohibió la venta en bidones y limitó el despacho a 20 litros diarios por auto, mientras el Kremlin niega riesgos globales de suministro.

Sebastopol implementó un sistema de cupones para la venta de nafta AI-92 y AI-95 ante la crisis por una falta de stock que agotó las reservas disponibles en pocas horas. La medida busca estabilizar el suministro en las estaciones de servicio TES, donde las ventas habituales del domingo se suspendieron por la alta demanda inicial.

El gobernador local, Mikhail Razvozhaev, calificó la disposición como una herramienta temporal necesaria para reponer los inventarios de la ciudad. La crisis actual obligó a las autoridades a establecer un tope máximo de carga de 20 litros por cada vehículo particular.

image Restricciones operativas y logísticas en las estaciones de servicio Además del límite por automóvil, el gobierno municipal prohibió la venta de combustible en bidones o contenedores similares. Esta decisión responde a la urgencia de optimizar rutas logísticas de transporte y ajustar protocolos de seguridad en la zona. A pesar de las restricciones civiles, las autoridades confirmaron que los servicios de emergencia mantienen su suministro garantizado para operar con normalidad.

La situación en Sebastopol ocurre en un contexto de desafíos para la infraestructura energética regional. La administración local coordina con ministerios federales para normalizar el flujo de camiones cisterna y aumentar los volúmenes de entrega próximamente. Se espera que estas gestiones permitan levantar el sistema de cupones una vez que los tanques de las estaciones recuperen niveles operativos seguros.

image El contraste entre la realidad local y la postura del Kremlin Mientras en Sebastopol se aplican estos recortes, desde Moscú se mantiene una visión distinta sobre la estabilidad energética nacional. El secretario de prensa de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, afirmó que el Kremlin no identifica riesgos de escasez generalizada de combustible. Según la postura oficial, los ataques con drones contra refinerías de petróleo no han comprometido la capacidad de suministro del país.

No obstante, el mercado minorista muestra señales de presión. Empresas financieras sugieren a los conductores utilizar aplicaciones de comparación de precios para encontrar estaciones económicas antes de viajar. Los precios más altos se encuentran en las autopistas transitadas, con variaciones significativas entre estaciones de la misma cadena. La logística ajustada y la seguridad reforzada marcan hoy el consumo en estas áreas sensibles.