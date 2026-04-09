9 de abril de 2026 - 18:07

Aumento de combustible: el Gobierno descarta una suba del boleto y garantiza el servicio normal en Mendoza

El subsecretario de Transporte, Luis Borrego, admitió que el incremento del combustible es importante en el costo por kilómetro pero lo absorberá la Provincia.

El transporte público cuenta con diferentes modalidades de pago electrónico del boleto.&nbsp;

El transporte público cuenta con diferentes modalidades de pago electrónico del boleto. 

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Prensa Gobierno de Mendoza
Los Andes | Martín Fernández Russo
Por Martín Fernández Russo

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Sin embargo, desde el Gobierno provincial advirtieron que no habrá un impacto directo en el precio del boleto como tampoco habrá afectación del servicio, como ocurre en Buenos Aires.

Así lo aseguró el subsecretario de Transporte de Mendoza, Luis Borrego, quien reconoció que el contexto actual genera presión sobre el sistema, pero descartó una suba inmediata de tarifas.

“El aumento que se ha dado en los combustibles tiene un impacto importante en el sistema de transporte, ya que representan alrededor del 15% del costo por kilómetro”, explicó el funcionario.

Pese a ese escenario, remarcó que no está previsto trasladar esos incrementos al usuario: “En Mendoza, en el corto y mediano plazo, no tenemos pensado hacer ninguna modificación en la tarifa”.

Subsidios y revisión de costos

Borrego recordó que durante 2023, en un contexto de alta inflación, las actualizaciones de costos eran constantes. No obstante, aclaró que el esquema actual es diferente y que, en caso de ser necesario, se evaluarán alternativas sin afectar el bolsillo de los usuarios.

“Si hubiera que hacer alguna modificación, lo vamos verificando. Y en caso de que sea necesario, se puede hacer un reconocimiento a las empresas, pero sin trasladarlo a la tarifa”, sostuvo.

En ese sentido, destacó que la provincia busca garantizar previsibilidad en el servicio, a diferencia de lo que ocurre en otras jurisdicciones.

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El subsecretario de Transporte de Mendoza, Luis Borrego.&nbsp;

El subsecretario de Transporte de Mendoza, Luis Borrego.

Diferencias con el AMBA

El funcionario también marcó diferencias con el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde en los últimos meses se registraron cambios en la prestación del servicio.

“En Mendoza los usuarios tienen previsibilidad. En el AMBA no está sucediendo esto, con reducciones del servicio sin consulta. Eso no va a pasar acá, aunque haya que hacer un reconocimiento a las empresas”, afirmó.

En cuanto al escenario actual, Borrego mencionó que el congelamiento de los combustibles por 45 días puede dar algo de alivio para analizar la evolución de los costos.

Además, aseguró que, pese a la volatilidad reciente, no hubo modificaciones en la prestación del servicio desde que comenzaron las subas. “Desde que comenzó este conflicto no hemos tenido cambios en el servicio. Se mantiene la prestación”, indicó.

Por último, explicó que el sistema ya había absorbido una actualización de costos en marzo, que incluía tanto paritarias como el impacto del combustible hasta ese momento. “Si hay nuevas variaciones, se van a revisar”, cerró.

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