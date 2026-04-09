Aumento de combustible: el Gobierno descarta una suba del boleto y garantiza el servicio normal en Mendoza

El reciente aumento del combustible, que se aceleró entre fines de febrero y marzo hasta un 20% , comenzó a impactar en distintos sectores de la economía. Uno de los más sensibles es el transporte público , donde el precio del gasoil representa una parte clave de la estructura de costos.

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Sin embargo, desde el Gobierno provincial advirtieron que no habrá un impacto directo en el precio del boleto como tampoco habrá afectación del servicio, como ocurre en Buenos Aires.

Así lo aseguró el subsecretario de Transporte de Mendoza , Luis Borrego , quien reconoció que el contexto actual genera presión sobre el sistema, pero descartó una suba inmediata de tarifas.

“El aumento que se ha dado en los combustibles tiene un impacto importante en el sistema de transporte , ya que representan alrededor del 15% del costo por kilómetro ”, explicó el funcionario.

Pese a ese escenario, remarcó que no está previsto trasladar esos incrementos al usuario: “En Mendoza, en el corto y mediano plazo, no tenemos pensado hacer ninguna modificación en la tarifa”.

Subsidios y revisión de costos

Borrego recordó que durante 2023, en un contexto de alta inflación, las actualizaciones de costos eran constantes. No obstante, aclaró que el esquema actual es diferente y que, en caso de ser necesario, se evaluarán alternativas sin afectar el bolsillo de los usuarios.

“Si hubiera que hacer alguna modificación, lo vamos verificando. Y en caso de que sea necesario, se puede hacer un reconocimiento a las empresas, pero sin trasladarlo a la tarifa”, sostuvo.

En ese sentido, destacó que la provincia busca garantizar previsibilidad en el servicio, a diferencia de lo que ocurre en otras jurisdicciones.

Luis Borrego-Transporte-1 El subsecretario de Transporte de Mendoza, Luis Borrego. Archivo Los Andes

Diferencias con el AMBA

El funcionario también marcó diferencias con el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde en los últimos meses se registraron cambios en la prestación del servicio.

“En Mendoza los usuarios tienen previsibilidad. En el AMBA no está sucediendo esto, con reducciones del servicio sin consulta. Eso no va a pasar acá, aunque haya que hacer un reconocimiento a las empresas”, afirmó.

En cuanto al escenario actual, Borrego mencionó que el congelamiento de los combustibles por 45 días puede dar algo de alivio para analizar la evolución de los costos.

Además, aseguró que, pese a la volatilidad reciente, no hubo modificaciones en la prestación del servicio desde que comenzaron las subas. “Desde que comenzó este conflicto no hemos tenido cambios en el servicio. Se mantiene la prestación”, indicó.

Por último, explicó que el sistema ya había absorbido una actualización de costos en marzo, que incluía tanto paritarias como el impacto del combustible hasta ese momento. “Si hay nuevas variaciones, se van a revisar”, cerró.