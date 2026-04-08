El SUTE impulsa una reforma de la OSEP y pone en marcha una campaña provincial: en qué consiste el proyecto

El Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación ( SUTE ) anunció que presentará en la Legislatura un proyecto de ley que reforma la OSEP y, para eso, buscará el apoyo de 100 mil firmas a lo largo de toda la provincia. La campaña incluirá un relevamiento de las problemáticas que presenta la obra social en cada departamento y esa información se expondrá junto al proyecto final, en un acto el 1 de mayo en Plaza Independencia.

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La propuesta del sindicato que conduce Gustavo Correa surge de un diagnóstico crítico sobre la situación actual de la obra social de los empleados públicos de Mendoza , pero también de una “desigualdad territorial” , según se sostiene en los fundamentos del anteproyecto.

En ese documento, al que tuvo acceso Los Andes, el gremio docente sostiene que la percepción mayoritaria de los afiliados es la de un “sistema costoso y deficiente” , donde los aportes obligatorios no se traducen en un “acceso oportuno ni de calidad a los servicios de salud” .

Apuntan que ese desfasaje se expresa en el “deterioro” de la relación con los prestadores, con honorarios bajos y pagos demorados , lo que ha provocado un “éxodo de profesionales y centros de salud” .

Como consecuencia, aseguran que la cartilla se redujo y los afiliados enfrentan demoras prolongadas para conseguir turnos, especialmente con especialistas. En muchos casos, incluso deben afrontar de su bolsillo prácticas o intervenciones que deberían estar cubiertas, generando endeudamiento o dependencia económica familiar , señalan.

Una paciente oncológica denuncia que OSEP no le entrega hace dos meses una medicación que cuesta $5 millones Frente del edificio de OSEP. Archivo Los Andes

En contacto con este medio, Correa enumeró una serie de problemas que enfrentan los afiliados, desde las prestaciones, coseguros y turnos hasta la atención a pacientes oncológicos y crónicos.

El dirigente sindical remarcó que la reducción en la cobertura impacta de lleno en el bolsillo de los trabajadores: “Nos han quitado cobertura a los medicamentos y todo eso es una cuestión salarial. Porque que a mí me reconozcan el 70% es una cosa y que me reconozcan el 40% de los medicamentos, otra”.

“Entonces, lo que decimos es que salarialmente también nos está afectando el mal funcionamiento de la obra social. Y bueno, hay un salario indirecto que se ve afectado por la mala prestación de la obra social”, apuntó el gremialista.

La desigualdad territorial que critican

El diagnóstico también subraya una marcada desigualdad territorial. Los afiliados del interior, pese a realizar los mismos aportes, acceden a una red de servicios mucho más limitada debido a la concentración de especialistas en el Gran Mendoza.

Esto obliga a muchos a trasladarse largas distancias o resignar la atención, configurando —según el planteo— una situación de inequidad que contradice el principio de igualdad.

Correa también graficó las consecuencias concretas, especialmente en las zonas alejadas: “Si no tengo un pediatra en La Paz, no me queda otra que asistir a un particular y entonces tengo que pagar del bolsillo”. Y advirtió que estas situaciones “se repiten cada vez más fuerte”.

“Lo que queremos ahora es plantear que en La Paz el problema que hay es este, o el más recurrente. Y en Santa Rosa el problema es tal otro. Entonces, también la caravana tiene que ver con intentar representar la demanda de los departamentos”, apuntó sobre la campaña que pondrán en marcha.

Gustavo Correa-Sute El secretario general del SUTE, Gustavo Correa. Archivo Los Andes

En qué consiste la reforma de la obra social propuesta

El proyecto propone una “solución estructural” a través de la creación de Consejos Consultivos Regionales de Afiliados, un mecanismo destinado a incorporar participación y control social en la gestión de la O.S.E.P.

Estos espacios estarán integrados por afiliados elegidos democráticamente en cada región y funcionarán como representación directa de las problemáticas territoriales.

Su función será transformar las demandas en informes técnicos y propuestas concretas, que deberán ser elevadas al Directorio, generando un puente institucional entre la conducción de la obra social y sus afiliados.

De este modo, el gremio busca dejar atrás un modelo centralizado y avanzar hacia uno con “mayor rendición de cuentas y capacidad de respuesta”.

Aunque tendrán carácter consultivo, la iniciativa indica que su fortaleza residirá en la legitimidad democrática y en la información que produzcan, lo que les permitirá actuar como herramientas de transparencia, control y equidad en la distribución de recursos.

“El concepto es que la obra social no es de la política de turno. Ni de esta, ni de la anterior, ni de la que vendrá”, afirmó Correa al respecto. Y señaló: “Nosotros lo que queremos es recuperar el concepto de que la OSEP es de los trabajadores. No de esta gente que hoy la administra circunstancialmente”.

La campaña provincial por 100 mil firmas

El SUTE comenzará una campaña de recolección de firmas para avalar esta reforma desde el lunes 13 de abril en La Paz y Tunuyán en simultáneo. Luego continuarán por Santa Rosa y Tupungato el martes; San Carlos, Lavalle y Junín el miércoles; y el jueves arribarán a Luján.

La semana del 20 al 24 de abril visitarán Maipú, Rivadavia, Malargüe, General Alvear, San Martín, San Rafael y Godoy Cruz.

Mientras que, en los días previos al 1 de mayo, completarán la recorrida por Guaymallén, Las Heras y Capital. El proyecto será presentado oficialmente en un acto frente a la Legislatura, cuando el gobernador Alfredo Cornejo encabece la apertura de sesiones legislativas. El texto será ofrecido a los presidentes de todos los bloques, no a una fuerza política en particular, aclararon.

Desde el SUTE informaron que han “convocado a todos” los gremios estatales a sumarse a esta iniciativa. No obstante, visitarán dependencias del Estado provincial y también municipios, ya que los trabajadores municipales también están afiliados a OSEP.

“Vamos a ir a las comisarías, a los hospitales, a la administración pública y al Poder Judicial”, apuntó Correa. Y concluyó: “Le vamos a pedir a todos los mendocinos que quieran que nos colaboren con su firma para el proyecto de ley que mejore la obra social”.