Los operativos se realizaron en sucursales de la firma Rucci. Además, se ordenó el levantamiento del secreto bancario del funcionario.

Causa Adorni: la Justicia allanó tres inmobiliarias que intervinieron en la compra de una de sus propiedades

La Justicia llevó adelante una serie de allanamientos en tres inmobiliarias involucradas en la compra del departamento que posee Manuel Adorni en el barrio porteño de Caballito. Los operativos se realizaron en diferentes sucursales de la inmobiliaria Rucci, ubicadas en los barrios porteños de Liniers, Mataderos y Villa del Parque.

La medida fue dispuesta en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete de la Nación y luego de que la escribana, Adriana Nechevenko de Schuster declarara este miércoles ante el fiscal federal Gerardo Pollicita. De esta manera, la fiscalía busca identificar a los intermediarios de la operación y verificar cuáles fueron los valores reales de la transacción.

La escribana Adriana Mónica Nechevenko La escribana Adriana Mónica Nechevenko Gentileza / Clarín Según señaló la Agencia Noticias Argentinas, la investigación se centra en el financiamiento que hubo para la adquisición del inmueble situado en la calle Miró al 500, por un monto de 230 mil dólares y por medio de préstamos privados otorgados por cuatro mujeres mayores. El detalle que generó controversia fue que dos jubiladas le prestaron el 87% del monto total de la adquisición.

Por su parte, Nechevenko negó tener algún tipo de vinculación con el origen del dinero y señaló que dichas operaciones fueron “normales” desde su visión profesional como escribana y que, por ese motivo, validó las escrituras.

También se ordenó el levantamiento del secreto bancario para investigar el financiamiento de otros gastos de Adorni, como vuelos privados hacia el exterior, relacionados a sus visitas a Nueva York y Punta del Este.