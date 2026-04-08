8 de abril de 2026 - 19:20

Causa Adorni: la Justicia allanó tres inmobiliarias que intervinieron en la compra de una de sus propiedades

Los operativos se realizaron en sucursales de la firma Rucci. Además, se ordenó el levantamiento del secreto bancario del funcionario.

Causa Adorni: la Justicia allanó tres inmobiliarias que intervinieron en la compra de una de sus propiedades

Causa Adorni: la Justicia allanó tres inmobiliarias que intervinieron en la compra de una de sus propiedades

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DAMIAN DOPACIO/ARCHIVO NA
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La Justicia llevó adelante una serie de allanamientos en tres inmobiliarias involucradas en la compra del departamento que posee Manuel Adorni en el barrio porteño de Caballito. Los operativos se realizaron en diferentes sucursales de la inmobiliaria Rucci, ubicadas en los barrios porteños de Liniers, Mataderos y Villa del Parque.

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La medida fue dispuesta en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete de la Nación y luego de que la escribana, Adriana Nechevenko de Schuster declarara este miércoles ante el fiscal federal Gerardo Pollicita. De esta manera, la fiscalía busca identificar a los intermediarios de la operación y verificar cuáles fueron los valores reales de la transacción.

La escribana Adriana Mónica Nechevenko
La escribana Adriana Mónica Nechevenko

La escribana Adriana Mónica Nechevenko

Según señaló la Agencia Noticias Argentinas, la investigación se centra en el financiamiento que hubo para la adquisición del inmueble situado en la calle Miró al 500, por un monto de 230 mil dólares y por medio de préstamos privados otorgados por cuatro mujeres mayores. El detalle que generó controversia fue que dos jubiladas le prestaron el 87% del monto total de la adquisición.

Por su parte, Nechevenko negó tener algún tipo de vinculación con el origen del dinero y señaló que dichas operaciones fueron “normales” desde su visión profesional como escribana y que, por ese motivo, validó las escrituras.

También se ordenó el levantamiento del secreto bancario para investigar el financiamiento de otros gastos de Adorni, como vuelos privados hacia el exterior, relacionados a sus visitas a Nueva York y Punta del Este.

Las cuatro mujeres deberán dar testimonio

Este martes el fiscal Gerardo Pollicita citó a declarar a las cuatro mujeres que facilitaron hipotecas no bancarias al jefe de Gabinete para la compra de dos propiedades.

Se trata, por un lado de Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, quienes facilitaron la compra del departamento de Caballito en la calle Miró, donde Adorni vive actualmente. Y por otro lado, Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, quienes le otorgaron una hipoteca privada en un inmueble de la calle Asamblea, en el mismo barrio porteño. Las dos primeras fueron citadas el jueves 9 y las otras dos mujeres, el lunes 13.

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