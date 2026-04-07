7 de abril de 2026 - 21:14

Declaró el exdueño del departamento actual de Manuel Adorni y confirmó cómo fue la venta

Hugo Morales, exfutbolista profesional, se presentó a declarar en la causa que investiga al jefe de Gabinete por enriquecimiento ilícito. Qué detalles incorporó a la investigación.

El edificio donde vive Manuel Adorni, en Miró al 500, en el barrio de Caballito.

El edificio donde vive Manuel Adorni, en Miró al 500, en el barrio de Caballito.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El exfutbolísta de Huracán y de Lanús, Hugo Morales, se presentó a declarar este martes en la causa que investiga al jefe de Gabinete Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, en el marco del análisis sobre la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito.

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La indagatoria se realizó ante el fiscal Gerardo Pollicita y estuvo centrada en el origen del inmueble, ya que Morales había sido su dueño anterior desde el año 1996 y fue quien hizo trato con el funcionario libertario el año pasado, por un valor muy inferior al de mercado y a través de una hipoteca no bancaria.

Según se conoció, su testimonio no modificó el rumbo de la investigación, aunque sirvió para ratificar información ya incorporada al expediente.

Qué declaró el exjugador y el pedido del fiscal

Morales confirmó que adquirió la propiedad en 1996 por 200.000 dólares; según la investigación, el inmueble fue vendido el año pasado, por el mismo valor, a dos jubiladas, quienes luego se lo transfirieron a Adorni por 230.000 dólares, a través de un esquema de pago inicial y un crédito hipotecario otorgado por ellas mismas.

La declaración del exfutbolista se llevó a cabo de manera virtual desde la provincia de Corrientes, en la localidad de Bella Vista, donde actualmente reside. Según supo Noticias Argentinas, Morales no habría aportado datos sustanciales, sólo confirmó los detalles de la venta original que ya se conocían.

Pollicita le solicitó al juez federal Ariel Lijo, quien tiene a su cargo la causa, que implemente nuevas medidas para profundizar la investigación.

Hasta el momento, la situación que presenta el jefe de Gabinete demuestra una incompatibilidad entre el sueldo que percibe como funcionario y los gastos que mantuvo desde su ingreso al Gobierno Nacional.

Por este motivo, la Justicia busca determinar la trazabilidad de los fondos y si la secuencia de transacciones es coherente con el patrimonio declarado del funcionario. Paralelamente, la fiscalía investiga presuntas irregularidades en el financiamiento de varios viajes internacionales realizados por Adorni y su entorno.

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