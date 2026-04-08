La escribana de Adorni declaró en la causa de enriquecimiento ilícito: "No hubo un préstamo"

Durante casi tres horas, la escribana Adriana Mónica Nechevenko prestó esta mañana declaración como testigo en la investigación de la Justicia por el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de conocerse detalles sobre sus operaciones inmobiliarias.

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Nechevenko ingresó a las 10 de este miércoles a la fiscalía de Gerardo Pollicita, en el quinto piso de los tribunales federales de Comodoro Py , convocada para dar detalles bajo juramento de verdad sobre las operaciones de compra-venta inmobiliaria del funcionario en las que intervino.

Bajo juramento de decir verdad, la escribana ofreció detalles sobre su intervención tanto en la compra de la casa en el club de campo Indio Cua Golf Club , en Exaltación de la Cruz, como en la del departamento de Adorni de la calle Miró al 500, en Caballito (CABA).

“No hubo un préstamo, sino que se trató de una hipoteca normal sin ningún problema”, dijo la escribana a la prensa, al salir.

“Eso pregúntenle a él” , respondió a la prensa al retirarse de los tribunales cuando se la consultó sobre el origen del dinero con que Adorni compró.

“Todas las operaciones están explicadas”, añadió Nechevenko.

El edificio donde vive Manuel Adorni, en Miró al 500, en el barrio de Caballito El edificio donde vive Manuel Adorni, en Miró al 500, en el barrio de Caballito.

La Justicia avanza en la investigación sobre el patrimonio del exvocero presidencial tras detectar irregularidades en diversas operaciones inmobiliarias.

Según el expediente, el departamento de Caballito fue adquirido en noviembre de 2025 por 230.000 dólares, de los cuales el funcionario sólo abonó un adelanto, financiando el resto mediante un crédito hipotecario de 200.000 dólares otorgado por las vendedoras, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo. Ambas deberán declarar como testigos en las próximas horas.

En paralelo, la fiscalía puso la lupa sobre la escritura de una propiedad en un country de Exaltación de la Cruz, registrada a nombre de su esposa, la coach ontológica Julieta Bettina Angeletti.

Manuel Adorni La mansión del country en Exaltación de la Cruz

Un dato clave para los investigadores son las siete visitas que la escribana Nechevenko realizó a Adorni en la Casa Rosada entre 2024 y 2025, fechas que coinciden con las rúbricas de los contratos.

Finalmente, surgió una nueva hipoteca de 100.000 dólares vinculada a la antigua vivienda de Adorni en Parque Chacabuco. En este caso, las prestamistas identificadas son la exefectivo de la PFA, Graciela Molina de Cancio, y su hija Victoria, también miembro de la fuerza.

En cuanto a sus ahorros, Adorni informó tener en el país $2,4 millones y USD 42.500, en ambos casos, en efectivo, según datos de la última declaración jurada en 2024. En cuanto a su sueldo, unos $7 millones en bruto desde marzo de 2026, según indicaron fuentes de la Casa Rosada a ElDiarioAr. Antes era de $3,5 millones.

Qué dijo el exfutbolista Hugo Morales, exdueño del departamento de Adorni

En la jornada de ayer, el exfutbolista Hugo Morales aportó datos reveladores sobre el origen del departamento donde reside actualmente Adorni. Declarando vía telemática desde Corrientes, Morales explicó que, tras dos años intentando vender la propiedad por 250.000 dólares, finalmente aceptó una oferta de 200.000 dólares debido al estado de deterioro del inmueble.

Lo más relevante de su testimonio fue la confirmación de los compradores: el exjugador vendió la unidad a Sbabo y Viegas, las mismas jubiladas que, apenas seis meses después, se la entregaron a Adorni mediante un polémico préstamo hipotecario privado.