La Justicia profundiza la investigación contra Manuel Adorni mientras crecen las dudas por su patrimonio

La Justicia federal avanza en la investigación sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , con nuevas medidas orientadas a esclarecer su situación patrimonial y sus viajes al exterior . En ese contexto, el fiscal Gerardo Pollicita pidió información clave sobre sus bienes y movimientos.

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Entre los puntos centrales, se requirió un “historial completo de dominio” de inmuebles vinculados al funcionario y se solicitaron datos migratorios para reconstruir sus salidas del país, en medio de sospechas sobre un nivel de vida que no coincidiría con sus ingresos declarados.

Además, citó a declarar al exjugador de fútbol de Huracán y de Lanús Hugo Morales por haber sido anterior dueño del departamento en el barrio de Caballito que adquirió en 1996 y que Adorni compró el año pasado. El jefe de Gabinete reside ahí en la actualidad, y lo habría comprado por un valor inferior al de mercado y a través de una hipoteca no bancaria que generó sospechas.

El fiscal pidió al juez federal Ariel Lijo -que tiene a su cargo la causa- nuevas medidas para profundizar en la investigación en curso. También requirió información sobre los viajes realizados por la esposa del funcionario, Bettina Julieta Angeletti; su amigo el periodista Marcelo Grandío -quien se desplazó con él a Punta del Este en Carnaval-, y a toda persona que esté mencionada en la investigación.

Pollicita investiga los viajes que habría realizado Adorni -especialmente una presunta visita a Aruba junto a su esposa-, los planes de vuelo, rutas, escalas y horarios. También se pidió a las compañías aéreas que aporten información para determinar quién contrató y abonó los viajes.

El fiscal envió oficios a la Dirección Nacional de Migraciones para que se informe sobre las salidas del país de todos los investigados, para reconstruir “con mayor precisión los itinerarios y modalidades de traslado”.

Sobre las propiedades: cómo compró el departamento donde vive

Los pedidos de la justicia apuntan además a documentación de la casa en el Country Indio Cuá Golf Club, en el municipio de Exaltación de la Cruz, que presuntamente estaba a nombre de la esposa de Adorni, y respecto del departamento en la calle Miró al 500 de Capital Federal donde reside el matrimonio.

Este miércoles debe presentarse a declarar ante Pollicita la escribana Adriana Mónica Nechevenko, titular del Registro Notarial N° 1580, que intervino en la escrituración de ambas propiedades y visitó en varias oportunidades la Casa de Gobierno.

La Justicia apunta al departamento de la calle Miro, que fue adquirido según la escritura en una cifra muy inferior a su valor de mercado.

En ese sentido, al Registro de la Propiedad Inmuebles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se le pidió el historial completo de dominio de los inmuebles bajo análisis en esta causa, “con titulares, transferencias, escrituras, hipotecas y demás antecedentes registrales”.

Las sospechas surgen de haber tomado estado público que las dudas crecieron cuando se difundió que en el Registro de la Propiedad Inmueble, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, ambas jubiladas, habían otorgado una hipoteca no bancaria a Adorni por más de 200.000 dólares.

Ambas mujeres aceptaron una hipoteca por un 87% del valor de la propiedad, pero ante una consulta de un diario sobre su relación con Adorni dijeron que no lo conocían.