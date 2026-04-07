La Justicia citó a declarar a las mujeres que le prestaron dólares a Adorni para la compra de propiedades

La Justicia avanza en la investigación sobre la compra de departamentos que realizó el jefe de Gabinete. Las cuatro mujeres mencionadas en la causa deberán dar testimonio.

La Justicia citó a declarar a las mujeres que le prestaron dólares a Manuel Adorni para la compra de propiedades.

En el marco de la investigación sobre la situación patrimonial de Manuel Adorni, este martes el fiscal Gerardo Pollicita citó a declarar a las cuatro mujeres que facilitaron hipotecas no bancarias al jefe de Gabinete para la compra de dos propiedades.

Según detalló la Agencia Noticias Argentinas, se trata, por un lado de Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, quienes facilitaron la compra del departamento de Caballito en la calle Miró, donde Adorni vive actualmente. Y por otro lado, Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, quienes le otorgaron una hipoteca privada en un inmueble de la calle Asamblea, en el mismo barrio porteño. Las dos primeras fueron citadas el jueves 9 y las otras dos mujeres, el lunes 13.

El edificio donde vive Manuel Adorni, en Miró al 500, en el barrio de Caballito El edificio donde vive Manuel Adorni, en Miró al 500, en el barrio de Caballito. En este contexto, la Justicia investiga la compra que hizo el jefe de Gabinete de un departamento en Caballito por 230 mil dólares el 18 de noviembre de 2025. El detalle principal que llamó la atención fue el valor que pagó cuando las cifras de mercado en esa zona estaban por encima de ese monto. Además, lo generó controversia el hecho de que dos jubiladas le prestaran el 87% del monto total de la adquisición.

Luego se conoció un documento del Registro de Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires, que indicó que Adorni hipotecó el departamento en el que vivía previamente con su familia en Caballito, en la calle Asamblea, y recibió 100 mil dólares de Molina y Cancio. Según trascendió, la hipoteca fue formalizada el 15 de noviembre de 2025, el mismo día que Bettina Angeletti, la mujer de Adorni, compró una casa del country Indio Cua, en la ciudad bonaerense de Exaltación de la Cruz.

La investigación contra Adorni por su patrimonio Actualmente, la Justicia Federal mantiene abierta una causa por presunto enriquecimiento ilícito, en la que se analiza la evolución de los bienes del funcionario. El foco está puesto en determinar si los movimientos patrimoniales se corresponden con ingresos debidamente justificados, en el marco de su trayectoria previa en el sector privado.