Manuel Adorni adquirió un departamento por USD 230.000 con una hipoteca particular

El jefe de Gabinete , Manuel Adorni , volvió a quedar en el centro de la escena luego de que se conociera la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito por USD 230.000 . Se trata de una operación financiada en gran parte mediante una hipoteca privada .

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Según registros de la propiedad inmueble, la adquisición se concretó en noviembre pasado e incluye una unidad de casi 200 metros cuadrados con cochera . El departamento se encuentra ubicado sobre la calle Miró, en una de las zonas más cotizadas del barrio.

El aspecto que genera mayor atención es la forma de pago. De acuerdo a la documentación, Adorni y su esposa, Bettina Angeletti , habrían abonado una parte del valor en efectivo, mientras que el resto fue financiado mediante una hipoteca de USD 200.000 otorgada por particulares , es decir, por las propias vendedoras del inmueble.

Estas personas habían adquirido la propiedad apenas unos meses antes, en abril de 2025 , lo que agrega un elemento adicional de análisis sobre la operación. Cabe mencionar también que la compra se realizó en un momento clave: apenas 14 días después de que Adorni asumiera como jefe de Gabinete , lo que incrementó la visibilidad del movimiento patrimonial.

Además, se suma a otras adquisiciones recientes del entorno familiar, como una propiedad en el country Indio Cuá Golf Club , en Exaltación de la Cruz, registrada a nombre de su esposa.

Investigación judicial en curso

Actualmente, la Justicia Federal mantiene abierta una causa por presunto enriquecimiento ilícito, en la que se analiza la evolución de los bienes del funcionario. El foco está puesto en determinar si los movimientos patrimoniales se corresponden con ingresos debidamente justificados, en el marco de su trayectoria previa en el sector privado.

Desde el entorno de Adorni sostienen que no existe ninguna irregularidad en la compra ni en el resto de sus bienes. Por su parte, el funcionario ha reiterado que su patrimonio es resultado de más de 25 años de actividad privada y que toda la documentación está en regla y a disposición de la Justicia.

En ese marco, fuentes oficiales descartaron versiones sobre una posible salida del Gobierno y aseguraron que continúa activo en su rol, enfocado en la agenda parlamentaria. “Adorni no se va, su situación ya no es tema. Está trabajando en la agenda parlamentaria”, detalló una fuente con acceso al despacho presidencial a la Agencia Noticias Argentinas.