28 de marzo de 2026 - 17:18

La Justicia ordenó proteger a la secretaria del piloto tras ser hostigada por el amigo de Adorni

Mientras declaraba, Vanesa Elizabeth Tossi recibió una llamada del periodista Marcelo Grandío, el periodista de la TV Pública involucrado en el escándalo del vuelo a Punta del Este.

Manuel Adorni junto a su amigo Marcelo Grandio, periodista en la TV Pública y quien amenazó a Vanesa Tossi

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

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A pedido del fiscal Gerardo Pollicita, la Justicia ordenó que Grandío se abstenga de contactarse con Tossi, secretaria del piloto Agustín Issin Hansen, por cualquier medio, ya sea de forma directa o a través de terceros.

La restricción incluye comunicaciones telefónicas, digitales, epistolares o presenciales, y también le prohíbe acercarse a su domicilio, lugar de trabajo o espacios que frecuente habitualmente. Además, deberá evitar “realizar actos de perturbación, intimidación, hostigamiento o presión”.

Vanesa Tossi
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La investigación se activó tras la declaración testimonial de Tossi, quien este viernes aportó datos sobre el vuelo que trasladó a Adorni desde Punta del Este hacia Buenos Aires durante el fin de semana de Carnaval.

Según su testimonio, el viaje fue abonado por Grandío, quien además le habría pedido que no emitiera factura.

En ese contexto, la mujer denunció que recibió llamados y mensajes insistentes, incluso mientras prestaba declaración, lo que interpretó como un intento de amedrentamiento.

Tal como destacó el diario La Nación, el fiscal Pollicita advirtió que la situación excede “una comunicación aislada” y presenta “indicadores concretos de presión sobre una testigo”, con potencial impacto en la investigación.

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También mencionó el envío de una carta documento en términos que Tossi consideró intimidatorios.

“La secuencia relatada por la testigo -acerca de los insistentes contactos, la presión ulterior a la exposición pública del caso, la remisión de una carta documento en clave intimidatoria y la comunicación durante la propia audiencia testimonial- exhibe un riesgo concreto de afectación sobre una fuente de prueba personal que todavía debe ser preservada”, aseguró.

Desde la fiscalía remarcaron que la medida no implica una sanción anticipada contra Grandío, sino una acción preventiva para “resguardar la libertad de declaración de la testigo y preservar su integridad psíquica mientras la investigación continúa”.

En esa línea, se consideró que el patrón de conducta denunciado “encuadra, al menos de modo inicial, en una dinámica de hostigamiento”.

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