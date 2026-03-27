Testigo complica a Manuel Adorni: declaró que fue invitado a Punta del Este y le pidieron no facturar el vuelo

La situación política del Jefe de Gabinete , Manuel Adorni , ha alcanzado un punto crítico tras las revelaciones judiciales de este viernes.

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Vanesa Tossi , secretaria del broker de aviación que coordinó los traslados del funcionario, declaró ante el juez federal Ariel Lijo y confirmó que los vuelos privados de la familia Adorni a Punta del Este fueron pagados por el empresario y periodista Marcelo Grandio .

Tossi ratificó que Grandio, cuya productora Imhouse posee contratos con la TV Pública y Radio Nacional, fue quien desembolsó los fondos para el viaje realizado en febrero. Durante su declaración, ocurrió además un hecho inaudito: Grandio intentó comunicarse con la testigo a través de llamadas y mensajes de WhatsApp mientras ella prestaba testimonio ante los funcionarios judiciales.

La testigo también reveló que el entorno de Grandio le pidió explícitamente que no se emitieran facturas por los servicios, solicitud a la cual la empresa se negó.

Según el expediente, el tramo de regreso costó 3.000 dólares y fue abonado en efectivo a través de un intermediario. Esta información contradice las declaraciones públicas de Adorni, quien sostiene haber pagado los pasajes de su propio bolsillo, aunque hasta el momento no ha presentado comprobantes que lo acrediten .

Investigación por sospechas de dádivas

La investigación, que también involucra al fiscal Gerardo Pollicita, busca determinar si existe el delito de dádivas, dado que Adorni tiene bajo su órbita los medios públicos que contratan a la productora de Grandio.

En este marco, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó un operativo en el edificio de la TV Pública para recabar documentación sobre los contratos de Imhouse. La sospecha de los investigadores es que el Jefe de Gabinete podría ser socio oculto en dicha productora, cuya página web se promociona con imágenes del propio funcionario.

Presión legislativa

La crisis de la jefatura de gabinete se agrava con el pedido de interpelación en el Congreso impulsado por diputados de la oposición. Adorni deberá dar explicaciones no solo por los vuelos a Uruguay, sino también por el viaje de su esposa, Bettina Angeletti, a Nueva York a bordo del avión presidencial durante el evento "Argentina Week" en marzo de 2026.

Este escenario de lujos y gastos suntuosos financiados por terceros o por el Estado ha generado una profunda indignación, contrastando con el discurso de austeridad del Gobierno y la crítica situación social que atraviesa el país. Por ahora, el funcionario transita lo que en el Gobierno denominan la "fase de silencio", a la espera de una definición inminente sobre su futuro en el Poder Ejecutivo.