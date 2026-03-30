Tratamiento VIP, vicios de la casta y llamados: nuevos detalles complican a Adorni por su vuelo a Punta del Este

Allí, un agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que se presentó como “jefe” le indicó que estaba asignado exclusivamente al viaje de Adorni y su familia.
De acuerdo con su testimonio, los pasajeros del jet en cuestión no cumplieron con los controles habituales: la familia de Adorni no fue inspeccionada de forma personal por la máquina de rayos, aunque sí su equipaje.
Los trámites personales en Migraciones fueron, además, extraordinarios. Quien llevó los documentos de todos fue un miembro de la PSA que llenó los papeles por los pasajeros, que en ese momento ya estaban camino al avión, rumbo a sus vacaciones, según reveló el periodista Nicolás Wiñazki en Clarín.
El regreso, el 17 de febrero, habría tenido un tratamiento aún más excepcional.
Siempre según el expediente, el avión privado fue derivado a un hangarapartado, fuera de la vista del público. Una camioneta con vidrios polarizados retiró a los pasajeros directamente desde la aeronave, mientras el equipaje sí era inspeccionado.
“Tanto en la ida como en la vuelta personal de seguridad me pidió que no tomemos fotografías”, declaró Tossi ante la Justicia en alusión a indicaciones recibidas durante ambos operativos.
En esos intercambios, según consta en la causa, se habría intentado evitar que quedaran registros fiscales del pago del avión. Incluso, Tossi relató que Grandío le pidió gestionar la operación como una “invitación” para un amigo.
Tras als denuncias por la presencia de Bettina Angeletti -pareja de Adorni- en la comitiva oficial del gobierno en Nueva York, una serie de documentos de vuelo y declaraciones juradas revelados por elDiarioAR detallan la lujosa escapada del… pic.twitter.com/D6eeLfgeHa
En una acción "extraordinaria" para lo que suele ocurrir en los tribunales federales, Tossi seguía declarando frente a las autoridades cuando Grandío le escribió un mensaje a su celular y la llamó, sin que ella atendiera. Lo que pasó es que se había filtrado una primera noticia de que ella lo complicaba a él en su testimonial. Es probable que Grandío, al leer la noticia en los portales de los diarios, creyera que su declaración había culminado.
Cómo sigue la investigación contra Manuel Adorni y de qué lo pueden acusar
En el plano penal, la pesquisa apunta a determinar si existieron “negociaciones incompatibles con la función pública”, figura prevista en el artículo 265 del Código Penal. Se sanciona con prisión de 1 a 6 años e inhabilitación especial perpetua al funcionario público que, directa o indirectamente, se interese en contratos u operaciones en las que interviene por razón de su cargo.
La hipótesis de “dádivas” también circula, aunque fuentes del expediente indican que el foco está puesto en eventuales beneficios indebidos vinculados al rol del funcionario.
Hasta el momento, Adorni no designó abogados en la causa y su defensa se mantiene en el terreno político.