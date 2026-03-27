27 de marzo de 2026 - 18:17

En medio de los cuestionamientos, Manuel Adorni tuvo un aumento de salario de más del 100%

Por decreto, todos los ministros tuvieron una suba salarial, pero la del jefe de gabinete fue mayor debido a su cargo y cobra unos $ 7 millones por mes.

Manuel Adorni, jefe de Gabinete

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Los Andes | Redacción Política
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En un contexto de fuerte ajuste económico para la mayoría de los argentinos, la situación financiera de Manuel Adorni ha quedado en el centro de la polémica.

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El actual jefe de Gabinete percibe un salario de $7 millones mensuales, tras una recomposición salarial del 100% formalizada a comienzos de 2026 mediante el Decreto 931/2025. Este aumento, que también benefició a otros ministros y secretarios, contrasta con la realidad del salario mínimo, que en el mismo periodo sufrió una caída real del 34,3%.

Antes de la publicación del decreto, todos los ministros cobraban $3.584.006 y los secretarios $3.282.709. Tras el aumento, los ministros pasaron a cobrar cerca de $6.970.000 mensuales en bruto, pero Adroni recibe un extra por ser jefe de Gabinete, que es una jerarquía superior y eso lo llevó a los $7 millones de salario.

Salarios oficiales en ascenso

La evolución patrimonial de Adorni muestra un crecimiento exponencial. Entre el inicio de la gestión de Javier Milei y fines de 2024, su riqueza declarada en pesos aumentó un 319%, superando ampliamente la inflación del 173% registrada en ese periodo. Al cierre de 2024, sus bienes totalizaban $107 millones, incluyendo un vehículo Jeep Compass Sport 2021, ahorros por más de US$ 48.000 y deudas significativas con familiares y allegados, como su madre y una agente inmobiliaria.

No obstante, otros miembros del gabinete han tenido desempeños aún más destacados. El ministro de Economía, Luis Caputo, elevó su fortuna en un 413%, mientras que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, registró un incremento del 569% en su patrimonio declarado.

Patrimonio en el ojo de la justicia

El "Adorni-Gate", como se ha bautizado en redes sociales, se nutre de diversas inconsistencias en sus declaraciones juradas. La justicia federal investiga actualmente el origen de los fondos para adquirir un semipiso de 150 m² en Caballito, valuado en hasta US$340.000, que el funcionario no incluyó en sus presentaciones públicas alegando que los plazos legales aún no habían vencido. A esto se suma una unidad funcional en el country Indio Cua, adquirida por su esposa, cuyas expensas superan los $699.000 mensuales.

La lupa judicial también está puesta sobre sus traslados. El juez Ariel Lijo investiga un vuelo privado a Punta del Este durante el Carnaval, cuyo tramo de regreso fue facturado como parte de un paquete de viajes abonado en efectivo. En paralelo, la reciente viralización de un reloj Rolex Datejust, valuado en hasta US$14.000, ha profundizado los cuestionamientos sobre su nivel de vida.

Más allá de su situación personal, la gestión de Adorni es cuestionada por el crecimiento de su estructura administrativa. Bajo su órbita se han realizado 101 contrataciones, distribuidas en siete direcciones nacionales y catorce direcciones simples, lo que demanda al Estado más de $130 millones mensuales solo en salarios básicos. Mientras Adorni sostiene desde el atril que "no hay plata", la justicia busca determinar si su crecimiento económico es compatible con sus ingresos como funcionario público.

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