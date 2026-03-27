"Valoro su capacidad y que dé la cara": Diego Santilli respaldó a Manuel Adorni, en su paso por Mendoza

El ministro del Interior, Diego Santilli , volvió a respaldar públicamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en medio del escándalo que lo tiene en el centro de la escena política por presuntas inconsistencias en su patrimonio y una serie de viajes cuestionados.

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Durante su visita a Mendoza este viernes, en el marco del Insurance Week , el funcionario de Javier Milei destacó la actitud que tomó Adorni frente a la causa que enfrenta.

“Yo he hablado con el jefe de Gabinete, he salido a respaldarlo. T engo un trabajo enorme con Adorni. Hacemos un trabajo conjunto día a día . Yo valoro su capacidad y que dé la cara , no como antes que no la daban. Ahora queda todo lo que ha expresado el jefe de Gabinete, que es someterse a la Justicia ”, lanzó en contacto con la prensa desde el hotel Hyatt.

El respaldo se da en un contexto complejo para Adorni, quien en las últimas semanas quedó bajo la lupa tras la difusión de información sobre gastos, viajes y propiedades que no se condicen con sus ingresos declarados.

En las últimas horas, la investigación tuvo un avance relevante con la declaración del piloto y broker Agustín Issin , quien aseguró ante la Justicia que el “pasaje de regreso” del viaje fue abonado por el periodista Marcelo Grandío , que también integró la comitiva.

Durante su exposición ante el juez Ariel Lijo, Issin afirmó que fue quien facturó el tramo de vuelta desde Uruguay hacia el aeropuerto de San Fernando y detalló aspectos de la operación, los valores cobrados y la emisión de la factura.

Según precisó, el regreso tuvo un costo de 3.000 dólares y la factura fue emitida el 9 de marzo, es decir, tres semanas después del vuelo, una demora que llamó la atención en el expediente. Esa documentación ya se encuentra en poder del fiscal Gerardo Pollicita.

El broker también explicó que había adquirido previamente un paquete de 10 vuelos por 42.250 dólares a la empresa Alpha Centauri, operación que quedó incorporada a la causa. Además, indicó que el vuelo de ida había sido vendido por la misma compañía a la productora de Grandío, ImHouse, por un total de 4.830 dólares abonados en pesos.

Al retirarse del juzgado, evitó dar precisiones ante la prensa: “No quiero hablar al respecto, pero está aclarado ese punto. También aclaré quién pagó”.

Issin agregó que “no conocía ni a Grandío ni a Adorni” y señaló que, en su trabajo, trasladar personalidades es habitual y que la identidad de los pasajeros “es secundario”.