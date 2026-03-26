El broker que vendió el pasaje a Punta del Este confirmó quién pagó el viaje y contradijo a Manuel Adorni

Dentro de la causa que investiga el viaje en avión privado de Manuel Adorni a Punta del Este se presentó un nuevo testigo. En esta ocasión, el piloto y broker Agustín Issin declaró ante la Justicia y aseguró que el “pasaje de regreso” fue abonado por el periodista Marcelo Grandío , que también fue parte del viaje.

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Durante su exposición ante el juez Ariel Lijo , Issin respondió preguntas y ratificó que fue quien facturó los pasajes de vuelta de Uruguay hacia el aeropuerto de San Fernando. Además, detalló sobre la operación, los valores cobrados y la emisión de la factura , que “raramente” se realizó semanas después del vuelo.

El broker detalló que el regreso tuvo un costo de 3.000 dólares y que la factura fue emitida el 9 de marzo, tres semanas después de realizado el viaje. Esa documentación ya se encuentra en poder del fiscal Gerardo Pollicita, quien interviene en la causa.

También explicó que había adquirido previamente un paquete de 10 vuelos por 42.250 dólares a la empresa Alpha Centauri, operación que también quedó incorporada al expediente judicial.

En medio de la declaración fue consultado por las diferencias entre el precio mayorista del paquete y el valor al que vendió el vuelo, así como por la demora en la facturación. Al retirarse del juzgado, evitó dar detalles: “No quiero hablar al respecto, pero está aclarado ese punto. También aclaré quién pagó” .

Agustín Issin Agustín Issin, el broker que declaró como testigo en la causa de los vuelos de Adorni. Gentileza

El testigo dijo que "no conocía a Adorni"

En paralelo, el propio Adorni había afirmado el día anterior en conferencia de prensa que él mismo había pagado el viaje. “Estoy cansado de decirlo, ya no sé cómo explicarlo. La dádiva está si yo no hubiera pagado el viaje”, expresó el actual jefe de Gabinete.

La investigación avanzó además con un operativo en las oficinas de Alpha Centauri en el aeropuerto de San Fernando, donde se recolectó documentación. Un abogado de la empresa se presentó en Comodoro Py para aportar más información.

Por otra parte, se confirmó que el vuelo de ida fue vendido directamente por la misma compañía a la productora de Grandío, ImHouse, por un total de 4.830 dólares, abonados en pesos.

Finalmente, Issin señaló que “no conocía ni a Grandio ni a Adorni” y explicó que en su trabajo se mueven muchas personalidades, pero si son políticos, cantantes o turistas “es secundario”.