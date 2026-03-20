20 de marzo de 2026 - 21:06

La Justicia ordenó levantar el secreto fiscal y bancario para saber quién pagó los viajes de Manuel Adorni

Así lo determinó el juez Ariel Lijo. También pidió acceso a las cámaras del aeropuerto de San Fernando para identificar quién grabó el video donde se ve al jefe de gabinete abordar un vuelo privado a Punta del Este junto a su familia.

Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti, en la mira de la Justicia por un viaje en vuelo privado a Punta del Este.

Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti, en la mira de la Justicia por un viaje en vuelo privado a Punta del Este.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

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La Justicia también pidió acceso a las cámaras del aeropuerto de San Fernando para identificar a la persona que grabó el video donde se ve a Adorni y su familia tomando un avión para ir a Uruguay.

En Balcarce 50 aseguran tener ya identificada a la persona que tomó las imágenes, se trataría de una delegada sindical de nombre Victoria Correa, cercana a La Cámpora y a Nicolás del Caño

El entorno de Adorni desconfía del Juez Lijo y vincula todo este escándalo y la velocidad de la justicia a la internas del Gobierno y a la intención del mismo Lijo de llegar a ser Fiscal General de la Nación.

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Los detalles sobre quiénes pagaron los viajes se siguen acumulando. In House S.A.: Esta empresa, propiedad del periodista deportivo Marcelo Grandío (ahora con programa en la TV Pública), figura como la que abonó la factura del vuelo privado a Punta del Este realizado el 12 de febrero.

El comprobante indica un pago de 4.830 dólares por el traslado de Adorni y su familia. La investigación judicial, a cargo del juez Ariel Lijo, busca determinar si existe un beneficio indebido, dado que la empresa que pagó el vuelo tiene contratos con el Estado bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete que Adorni encabeza.

Otras investigaciones

Además del vuelo privado, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) analiza el uso del avión presidencial para un viaje a Nueva York en el que participó la esposa del funcionario, Bettina Angeletti. De hecho ese fue el primer escándalo que sacudió a Adorni, el video del viaje a Punta del Este se conoció después, muchos desconfían de que la puntería haya sido casual. El video estuvo tres semanas sin ver la luz y justo se conoció en el peor momento de Adorni.

La Justicia ordenó reconstruir formalmente el circuito del dinero para confirmar si los fondos provinieron efectivamente de estas productoras o si hubo otros aportantes.

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