Escándalo por el vuelo a Punta del Este: allanaron la TV Pública en busca de contratos vinculados a Manuel Adorni

La causa que investiga el viaje del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al exclusivo balneario uruguayo de Punta del Este sumó un capítulo. Por orden del juez federal Ariel Lijo, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanaron la sede de la TV Pública con el objetivo de secuestrar contratos y documentación vinculada a la productora del periodista Marcelo Grandío.
La justicia busca determinar si existe una conexión entre los contratos estatales de Grandío y el pago de los vuelos privados del funcionario nacional, lo que podría configurar el delito de dádivas o negociaciones incompatibles con la función pública.
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Allanamientos en la TV Pública por los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni
Buscan contratos del vuelo a Punta del Este y documentación vinculada a la causa que involucra al funcionario y al periodista del canal estatal Marcelo Grandío.
El procedimiento se produce apenas 24 horas después de la declaración espontánea de Agustín Issin, un bróker aeronáutico que gestionó el traslado. Ante el juez Lijo en los tribunales de Comodoro Py, Issin contradijo la versión inicial de Adorni, quien había asegurado haber costeado sus gastos, y afirmó que el pago fue realizado íntegramente por Grandío, amigo personal del funcionario.
Según el detalle brindado por Issin: el vuelo de ida (San Fernando - Punta del Este) fue facturado por la operadora Alpha Centauri directamente a Imhouse, la productora de Grandío. El vuelo de regreso fue abonado por el propio Grandío a la empresa de Issin, Jag Executive Aviation, razón por la cual la factura se emitió a nombre del periodista.
Marcelo Grandío aun no fue citado y el juzgado no descarta llamarlo directamente como imputado en lugar de testigo, dependiendo de lo que surja de los documentos secuestrados en la TV Pública.
Por su parte, Manuel Adorni está bajo la lupa del fiscal Gerardo Pollicita, quien analiza si el financiamiento del viaje por parte de un tercero con vínculos comerciales con el Estado constituye una infracción a la Ley de Ética Pública.
Para este viernes está prevista la declaración de la única empleada de la firma aeronáutica, quien aportaría pruebas adicionales sobre la ruta del dinero de los pasajes.