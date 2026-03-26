Adorni también adquirió un departamento en Caballito sin vender los que ya tenía

Nuevas revelaciones ponen en duda el testimonio ante la prensa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras conocerse que incorporó un nuevo departamento en el barrio porteño de Caballito, sin haberse desprendido de los inmuebles que ya poseía.

Reapareció Manuel Adorni: "Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno, no tengo nada que esconder"

Según información publicada por el diario La Nación, el funcionario figura como titular, junto a su esposa, la coach ontológica Bettina Angeletti , de la propiedad ubicada en la calle Miró al 500. El dato surge de registros oficiales del Registro de la Propiedad Inmueble, dependiente del Ministerio de Justicia.

El nuevo inmueble se suma al departamento en Parque Chacabuco , donde él residía al asumir como funcionario del gobierno de Javier Milei, y a otra propiedad en La Plata. De esta manera, Adorni mantiene al menos tres viviendas a su nombre o en copropiedad.

El propio funcionario confirmó que se mudó a Caballito, aunque evitó reconocer de manera directa la titularidad del departamento.

El edificio de la calle Miró, en Caballito, donde vive Adorni y los documentos oficiales

El edificio de la calle Miró, en Caballito, donde vive Adorni y los documentos oficiales

“Lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida”, se justificó este miércoles ante la prensa en Casa Rosada.

Declaraciones de Adorni bajo la lupa y explicaciones que no cierran

Adorni insistió en que no registró un salto patrimonial desde su llegada al Gobierno el 10 de diciembre de 2023. “A mi patrimonio lo construí en los 25 años que estuve en el sector privado; no tengo nada que esconder”, aseguró.

Sin embargo, en su última declaración jurada no figura una vivienda adquirida por su esposa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz (con $700 mil de expensas que paga su esposa), ni se detalló el origen de los fondos para esa operación. El jefe de Gabinete dejó entrever que esa información será incorporada en la presentación correspondiente a 2025, que se conocerá más adelante.

El mercado inmobiliario valora unidades similares en dicho barrio entre los USD 130.000 y 250.000. La denuncia señala que los ingresos y ahorros declarados por Adorni (aproximadamente USD 48.000 en efectivo) resultarían insuficientes para costear la compra y las reformas de la propiedad mientras mantiene su actual ritmo de vida.

Manuel Adorni La propiedad de Exaltación de la Cruz sin declarar

Al ingresar a la función pública, Adorni declaró un patrimonio compuesto por dos inmuebles, un vehículo y activos financieros que rondaban el equivalente a unos 20.000 a 25.000 dólares según la cotización del momento.

Durante 2024, ya en funciones, adquirió una camioneta Jeep Compass sin vender su vehículo anterior y también informó deudas por unos 30.000 dólares. Actualmente, percibe un salario cercano a los $3,5 millones mensuales, en el marco del congelamiento salarial dispuesto por el gobierno de Milei para altos cargos.

El tema escaló en medio de cuestionamientos por un viaje a Punta del Este en avión privado y derivó en un tenso cruce con periodistas. “Sos apenas un periodista, no un juez. No tengo por qué responderte. Con mi dinero hago lo que quiero, me lo gané legítimamente”, lanzó el funcionario, que cobra un sueldo del Estado.