25 de marzo de 2026 - 00:06

Duro sondeo: cae la imagen de Javier Milei y crece el rechazo a Manuel Adorni

Un estudio nacional reveló que el 53,7% desaprueba la gestión presidencial y que el caso Libra afecta la imagen del mandatario. La encuesta también mostró un fuerte rechazo a Manuel Adorni.

Una encuesta nacional muestra la caída de la imagen de Milei y el rechazo a Adorni.

Una encuesta nacional muestra la caída de la imagen de Milei y el rechazo a Adorni.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La imagen del presidente Javier Milei muestra signos de desgaste en la opinión pública, según una encuesta nacional que registró que el 53,7% de los argentinos evalúa negativamente su gestión, frente a un 38,8% de valoración positiva.

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El relevamiento, realizado en marzo de 2026 por la consultora OK Media, incluyó cobertura nacional con representación del AMBA y el interior del país, y cuenta con un margen de error de ±2,9%.

Fuerte rechazo a Manuel Adorni

Uno de los datos más sensibles del estudio impacta directamente en el vocero presidencial, Manuel Adorni. Según la encuesta, el 73,6% de los consultados considera que debería renunciar, mientras que solo el 20,8% cree que debería continuar en su cargo.

Incluso dentro del segmento que mantiene una imagen positiva del Gobierno, un 30,3% opina que Adorni debería dejar su puesto, lo que refleja un nivel de desgaste que trasciende la base de apoyo oficialista.

El impacto del caso Libra

El sondeo también midió el efecto del caso Libra, un escándalo reciente que involucra al entorno del oficialismo. El 65,7% de los encuestados afirmó haber seguido las novedades del caso, mientras que el 34,3% dijo no estar al tanto.

Entre quienes conocen el tema, el 61,3% considera que el caso perjudica la imagen de Milei, frente a un 31,7% que sostiene que no la afecta. Un 7% no tomó posición.

Incluso entre los encuestados con imagen positiva del Presidente, un 24,5% reconoció que el caso Libra le genera un daño político, lo que refuerza la idea de un impacto transversal.

Los resultados configuran un panorama desafiante para el Gobierno nacional: más de la mitad de la población desaprueba la gestión, casi tres de cada cuatro encuestados piden la salida de Adorni y el caso Libra aparece como un factor clave en el deterioro de la imagen presidencial.

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