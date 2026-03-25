Duro sondeo: cae la imagen de Javier Milei y crece el rechazo a Manuel Adorni

La imagen del presidente Javier Milei muestra signos de desgaste en la opinión pública , según una encuesta nacional que registró que el 53,7% de los argentinos evalúa negativamente su gestión , frente a un 38,8% de valoración positiva .

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El relevamiento, realizado en marzo de 2026 por la consultora OK Media, incluyó cobertura nacional con representación del AMBA y el interior del país , y cuenta con un margen de error de ±2,9%.

Uno de los datos más sensibles del estudio impacta directamente en el vocero presidencial, Manuel Adorni. Según la encuesta, el 73,6% de los consultados considera que debería renunciar , mientras que solo el 20,8% cree que debería continuar en su cargo .

Incluso dentro del segmento que mantiene una imagen positiva del Gobierno , un 30,3% opina que Adorni debería dejar su puesto , lo que refleja un nivel de desgaste que trasciende la base de apoyo oficialista.

El sondeo también midió el efecto del caso Libra , un escándalo reciente que involucra al entorno del oficialismo. El 65,7% de los encuestados afirmó haber seguido las novedades del caso , mientras que el 34,3% dijo no estar al tanto.

Entre quienes conocen el tema, el 61,3% considera que el caso perjudica la imagen de Milei, frente a un 31,7% que sostiene que no la afecta. Un 7% no tomó posición.

Incluso entre los encuestados con imagen positiva del Presidente, un 24,5% reconoció que el caso Libra le genera un daño político, lo que refuerza la idea de un impacto transversal.

Los resultados configuran un panorama desafiante para el Gobierno nacional: más de la mitad de la población desaprueba la gestión, casi tres de cada cuatro encuestados piden la salida de Adorni y el caso Libra aparece como un factor clave en el deterioro de la imagen presidencial.