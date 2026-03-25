Reapareció Manuel Adorni: "Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno, no tengo nada que esconder"

Manuel Adorni vuelve a escena con el "respaldo del Gobierno" pese a los intensos rumores de salida

Duro sondeo: cae la imagen de Javier Milei y crece el rechazo a Manuel Adorni

"Quiero ser directo con lo que se está hablando, trabajé más de 25 años en el sector privado y hace dos años me convocó el Presidente. Mi patrimonio lo construí antes de entrar al gobierno", dijo esta mañana el coordinador de ministros.

"No tengo nada que esconder y estamos poniendo a disposición de la justicia y los organismos toda la documentación que necesiten. No somos lo mismo y no voy a permitir que me den clases de ética los que se robaron un PBI y revoleaban bolsos" , expresó Adorni, al emplear la clásica "chicana" al kirchnerismo por los casos de corrupción.

Sobre las denuncias en su contra , omitió brindar detalles para argumentar por qué serían falsas y se dedicó a discutir con los periodistas en la sala que le preguntaban sobre las inconsistencias de su relato, a pesar de que el Gobierno se jacta de la batalla en torno a la "moral".

Por ejemplo, Adorni descalificó a un comunicador con dureza: “ Sos apenas un periodista, no un juez . Con mi dinero hago lo que quiero, me lo gane legítimamente”, le enrostró el jefe de Gabinete. Sobre sus ingresos, se limitó a recordar que la presentación de la declaración jurada “no está vencida”.

"Ningún otro Gobierno sostuvo la vara tan alta como este, ni bajó tanto el gasto público. Un ministro gana la mitad de lo que ganaban con Alberto Fernández”, manifestó Adorni en otro tramo de la tensa aparición de este miércoles.

Embed - Conferencia de prensa del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni | 25.03.2026

La idea de la rueda de prensa fue entonces acusar a la oposición de querer “desestabilizar” al Gobierno, además de “llevar calma al Gabinete" en medio de los rumores de salida de Adorni y desmentir la danza de nombres que circulan en los medios de comunicación para sucederlo.

Para tomar dimensión, desde el 6 de febrero que Adorni no brindaba conferencias.

En otro pasaje, Adorni apuntó contra la prensa: "Este fin de semana me inventaron una mansión en Martínez de 1 millón de dólares, que me visitó un exagente de la SIDE y que tengo información secreta con la que extorsiono al Presidente y a la secretaria general de la Presidencia".

"Vivo en Caballito. El resto de las propiedades en los diferentes barrios de la ciudad lo deben cotejar con mi declaración jurada. Todo lo que tiene que estar declarado, está declarado (...) Es parte de toda la operación política y mediática que se armó para dañar al Gobierno. No es contra mí, es contra el Gobierno”, lanzó el jefe de Gabinete, quien pidió dejar las explicaciones en el terreno de la Justicia.

"Hay una investigación judicial en curso. No pude responder sobre aspectos específicos porque puedo entorpecer lo que está en curso", se excusó.

Sobre su viaje a Punta del Este con el periodista Marcelo Grandío, quien es amigo personal de Adorni y trabaja en la TV Pública, el funcionario agregó: "El viaje lo pagué, estoy cansado de decirlo, ya no sé cómo explicarlo. La dádiva está si yo no hubiera pagado el viaje".

Los tres escándalos de Manuel Adorni

Este mes, Adorni integró la comitiva oficial para la "Argentina Week" en Estados Unidos. La controversia surgió al confirmarse que su esposa, Bettina Angeletti, viajó con él en el avión presidencial (ARG-01).

El jefe de Gabinete justificó la presencia de su mujer alegando: "Vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que me acompañe". El funcionario sostuvo que los gastos de su esposa fueron pagados de forma privada, aunque se cuestiona el uso del transporte oficial para familiares sin cargo.

Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti, durante la visita a la tumba del rebe de Lubavitch en Nueva York Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti, durante la visita a la tumba del rebe de Lubavitch en Nueva York Gentileza

En medio del revuelo y los cuestionamientos, se reveló que durante el fin de semana largo de Carnaval 2026, en febrero pasado, Adorni viajó a Punta del Este en un vuelo privado cuyo costo estimado osciló entre los USD 8.000 y USD 10.000.

Según la investigación judicial, la factura del tramo de ida fue emitida a nombre de la productora Imhouse, propiedad de su amigo el periodista Marcelo Grandío, que trabaja en la TV Pública.

La productora en cuestión habría obtenido contratos recientes con la Televisión Pública.

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Por último, el escándalo patrimonial más reciente se centra en una vivienda de dos plantas ubicada en el Country Indio Cuá Golf Club, en la localidad de Exaltación de la Cruz.

La propiedad, supuestamente adquirida o escriturada a fines de 2024 a nombre de la esposa de Adorni, la coach ontológica Bettina Angeletti, no fue incluida en la última declaración jurada de bienes presentada por el funcionario ante la Oficina Anticorrupción.

El mercado inmobiliario valora unidades similares en dicho barrio entre los USD 130.000 y 250.000. La denuncia señala que los ingresos y ahorros declarados por Adorni (aproximadamente USD 48.000 en efectivo) resultarían insuficientes para costear la compra y las reformas de la propiedad mientras mantiene su actual ritmo de vida.

Manuel Adorni La esposa de Adorni habría comprado en 2024 la casa en el country de Exaltación de la Cruz. No está declarada.

Las sucesivas revelaciones dejaron a Adorni bajo la lupa judicial, en dos expedientes que están en manos de los jueces Ariel Lijo y María Servini.

"Gran equipo, contra todo"

Lo cierto es que el Poder Ejecutivo, en particular el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se esfuerza en sostener al exvocero al frente de la Jefatura de Gabinete.

Ya lo invitaron a una actividad que tendrá lugar el próximo viernes, cuando la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, inaugure el Centro de Formación de Capital Humano.

Para lo que resta de la semana, el cuestionado funcionario protagonizará una serie de reuniones con ministros como Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Juan Bautista Mahiques (Justicia).

Como muestra de su buen vínculo y el respaldo, Adorni subió una foto a X en la previa a la conferencia para marcar el tono de sus días por venir: "Gran equipo, contra todo. Fin".