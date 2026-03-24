Manuel Adorni vuelve a escena con el "respaldo del Gobierno" pese a los intensos rumores de salida

En un contexto atravesado por críticas y versiones cruzadas sobre su futuro en el Gobierno , el jefe de Gabinete Manuel Adorni volverá a exponerse públicamente este miércoles con una conferencia de prensa prevista para las 11. La aparición busca marcar presencia en medio de la tensión política que lo rodea.

Tras las polémicas, Manuel Adorni volverá a mostrarse con Milei con el fin de "diluir su renuncia"

Desde el entorno libertario aseguran que el objetivo es retomar la iniciativa y “desactivar la controversia” que lo puso en el centro del debate en la última semana, especialmente tras la polémica por el viaje de su esposa en el avión presidencial junto con la comitiva del Gobierno, para participar del “Argentina Week” .

La conferencia incluirá preguntas de periodistas acreditados, en un intento por mostrar “normalidad” en la gestión, según informó Noticias Argentinas.

Paralelamente, el jefe de Gabinete tendrá una serie de reuniones de trabajo con los ministros violetas a lo largo de toda la semana. La idea del funcionario es mostrar que su agenda no sufrió ningún tipo de alteración pese a la polémica que atraviesa, con versiones sobre su continuidad que “no cesan” .

En base a eso, Pilar Ramírez, jefa del bloque libertario de la Ciudad de Buenos Aires, desmintió que ella tome el lugar de Adorni. “Completamente falso”, escribió en X en respuesta a un comentario periodístico sobre que el entorno de la diputada señalaba que ella iba a llegar a la coordinación de las carteras.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PilarRamirezmpr/status/2036153749786317282?s=20&partner=&hide_thread=false Hola Daniel. Es completamente FALSO. Abrazo. — Pilar Ramírez (@PilarRamirezmpr) March 23, 2026

Hubo otros nombres que en las últimas horas sonaron para reemplazar a Adorni.

Entre ellos, Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, y Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano. Pero en la Casa Rosada descartan cualquier movimiento. Y juran que el jefe de Gabinete está “golpeado” aunque dispuesto a seguir su rol en la administración.

Del mileísmo también llegan críticas para el funcionario

A propósito de lo que todavía provoca en las filas libertarias que el ex vocero presidencial siga activo, Nicolás Marquez, biógrafo oficial del presidente Javier Milei, le pidió la renuncia. Se trata de la primera voz de relevancia en el mundo libertario que se anima a reclamar públicamente la dimisión del funcionario “por el daño que está generando en la gestión” de La Libertad Avanza.

Nicolás Márquez Nicolás Márquez Web

“Toda la gente está haciendo un esfuerzo, Adorni también podría hacerlo. No le está haciendo bien al Gobierno su permanencia, independientemente de que sea culpable o no de lo que se le adjudica”, sostuvo Márquez. Paralelamente, el escritor consideró que “lo de Adorni puede ser grave en términos políticos, en términos judiciales, pero es muy inferior comparado con el Gobierno precedente”.

Y cuestionó al funcionario por el recorrido a partir de la travesía de su esposa. “Se maneja mal con la prensa, se contradijo, no estuvo seguro, no fue convincente”, dijo y marcó: “Cuando gobierna el no-peronismo, el electorado es muy duro”.

Otros también piensan como Márquez pero se expresan por lo bajo. En tanto, Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia, promete respaldo total y apuesta a que el tema se disipe de la agenda pública.