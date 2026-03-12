12 de marzo de 2026 - 07:56

Más "deslomado": el video de Adorni en un jet privado rumbo a Punta del Este con un periodista de la TV Pública

Después de meter a su esposa en la comitiva oficial en EE.UU., el jefe de Gabinete suma otra polémica. Su acompañante dijo que el vuelo fue pagado por el funcionario.

Manuel Adorni junto al periodista libertario Marcelo Gandio

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El día que Adorni se quejaba del viaje de Alberto Fernández junto a Fabiola a EE.UU.: Todo tercermundista

El día que Adorni se quejaba del viaje de Alberto y Fabiola a EE.UU.: "Todo tercermundista"

manuel adorni deslomado en nueva york: la frase por el viaje con su esposa desato una ola de memes

Manuel Adorni "deslomado" en Nueva York: la frase por el viaje con su esposa desató una ola de memes

Según la publicación, Adorni viajó en un Honda Jet matrícula LV-HWA, contratado a la empresa Alpha Centauri. En el vuelo de ida también estuvieron su esposa, dos integrantes de su familia y el periodista Marcelo Grandio, conductor del programa “Giros” en la TV Pública.

La aeronave partió el 12 de febrero a las 20.21 desde el Aeropuerto de San Fernando y aterrizó 35 minutos después en el aeropuerto Laguna del Sauce, de acuerdo con la documentación citada en el informe periodístico.

El costo estimado de cada tramo en este tipo de avión, considerado de alta gama entre los jets livianos, con capacidad para cinco pasajeros y dos tripulantes, ronda los 5.800 dólares, aunque la factura total por el viaje de ida y vuelta habría sido negociada por unos 10.000 dólares.

En declaraciones al canal K C5N, Grandio afirmó anoche que el propio Adorni pagó el traslado: “Lo pagó Manu”, aseguró, y agregó que el jefe de Gabinete habría comprado cuatro boletos por unos 3.600 dólares.

A su regreso al país, el funcionario de Javier Milei pidió realizar los trámites migratorios directamente en el hangar de la empresa Aviaser, donde estaba estacionada la aeronave, evitando así el paso por las áreas comunes del aeropuerto.

Manuel Adorni junto al periodista libertario Marcelo Gandio
La polémica por el viaje se suma a otro cuestionamiento reciente: la presencia de Angeletti en la comitiva oficial que participó de la Argentina Week en Nueva York. La mujer, que se presenta como “coach de vida”, viajó en el avión presidencial, invitada por Presidencia.

El propio Adorni reconoció en una entrevista con Eduardo Feinmann en A24 que inicialmente su pareja había comprado un pasaje de línea por 5.345 dólares, pero finalmente se sumó al vuelo oficial. "Vengo a deslomarme", se justificó.

Grandio, quien mantiene una relación cercana con el funcionario desde antes de la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, conduce el programa “Giros en Línea Recta” en la TV Pública.

El propio Adorni fue entrevistado varias veces allí, al punto de afirmar que se sentía como “en el living de casa”. Este año, además, el periodista libertario sumó el ciclo “Gritalo Mundial”, emitido por el streaming del canal estatal, donde también participa su hijo.

