A través del Boletín Oficial, se confirmó la salida de Daniel Vítolo y la designación del nuevo titular.

El Gobierno oficializó a Alejandro Ramírez como nuevo titular de la IGJ.

El Poder Ejecutivo formalizó este jueves la reestructuración de la Inspección General de Justicia (IGJ). Mediante el Decreto 144/2026, el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, oficializaron la designación del abogado Alejandro Horacio Ramírez como nuevo titular del ente, tras la renuncia de Daniel Vítolo.

El relevo, que según el decreto rige de manera retroactiva desde el pasado 6 de marzo, ocurre luego de la asunción de Mahiques en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona en el ministerio de Justicia.

Daniel Vítolo Daniel Vítolo dejó su cargo como titular de la IGJ. Gentileza / La Nación Quién es Alejandro Ramírez Alejandro Ramírez, de 42 años, es abogado y docente universitario. Fue uno de los coautores de la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor y se desempeñó en el terreno de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS).

La IGJ depende de la Subsecretaría de Asuntos Registrales de la Secretaría de Justicia y tiene entre sus funciones la fiscalización de sociedades comerciales, asociaciones civiles y fundaciones, además de intervenir en temas de registración societaria.

La llegada de Ramírez a la IGJ se produce en medio del conflicto entre el Gobierno nacional y la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Su rol será determinante en la ofensiva judicial y administrativa que busca transparentar las cuentas de la entidad madre del fútbol. Los veedores asignados por Vítolo, no serán cambiados.