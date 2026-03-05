Juró Mahiques como ministro de Justicia de la Nación tras la renuncia de Cúneo Libarona

El exfiscal general de la Ciudad de Buenos Aires Juan Bautista Mahiques, asumió este jueves como nuevo ministro de Justicia de la Nación , en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona .

Mahiques prestó juramento ante el presidente Javier Milei , en un breve acto en el Salón Blanco de la Casa Rosada y ante la plana mayor del Gobierno libertario. El exfuncionario judicial será secundado en la cartera por Santiago Viola , lugar que correspondía a Sebastián Amerio .

Amerio, un funcionario de excelentes vínculos con el asesor presidencial Santiago Caputo , se enteró ayer en vivo de su salida del cargo. Cerca de Mahiques señalaron a la agencia Noticias Argentinas que el verdadero nexo entre la administración libertaria y él fue Martín Menem, el titular de la Cámara de Diputados.

El miércoles, Milei recibió a Cúneo Libarona con el objetivo de resolver la interna por la conducción de la cartera tras de varios intentos del abogado por renunciar al cargo, lo que decantó en el nombramiento de Mahiques.

En su cuenta de X, Mahiques le agradeció a Milei “por la confianza para asumir” el cargo y agregó: “Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible”.

Juan Bautista Mahiques, nuevo ministro de Justicia de la Nación

“Ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley”, escribió el funcionario judicial.

Perfil de Juan Bautista Mahiques, nuevo ministro de Justicia

La designación de Mahiques al frente del Ministerio de Justicia quedó formalizada mediante el Decreto 133/2026, publicado este mismo jueves en el Boletín Oficial.

Mahiques era el jefe de los fiscales porteños desde 2019. Es también presidente de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP), organización que nuclea a fiscales de todo el mundo, y ejerce como docente universitario. Su padre es Carlos “Coco” Mahiques, responsable de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal.

Fue, además, el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri.

El futuro titular de Justicia tendrá un rol clave en la definición de ternas para cubrir más de 300 vacantes en la justicia federal, un proceso demorado, y en la eventual designación de dos nuevos jueces de la Corte Suprema y del Procurador General.