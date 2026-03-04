Encuesta nacional: así quedó la imagen de Milei, Bullrich, Cristina Kirchner y Kicillof en un ranking

La consultora Management & Fit dio a conocer los resultados de una encuesta realizada entre el 9 y el 24 de febrero en la que se evaluó la imagen de 15 políticos argentinos , entre los que se encontraban Javier Milei , Patricia Bullrich, Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof.

Según confirmó la Agencia Noticias Argentinas, el presidente Javier Milei lideró el ranking y superó por apenas una décima a la senadora oficialista Patricia Bullrich. Además, tres gobernadores se encuentran entre los primeros 10 puestos de la lista.

Los datos relevados indican que el presidente Javier Milei encabezó la lista por tener el saldo negativo más bajo, con una imagen positiva de 39,8% y una negativa de 46,4%, dando por resultado -6,6 puntos . Por debajo del mandatario se ubicó la senadora oficialista Patricia Bullrich, con -6,7 puntos. La exministra de Seguridad obtuvo 38,9% de imagen positiva frente a un 45,6% de imagen negativa.

En el tercer lugar se ubicó el jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, con un balance de -8,9 tras obtener 34,5% de imagen positiva y 43,4% imagen negativa. Dos oficialistas se ubicaron en el cuarto y quinto lugar: Diego Santilli (-10,9 puntos) y el ministro de Economía, Luis Caputo (-17,4 de balance)

En el sexto y séptimo puesto de ranking se ubicaron dos gobernadores y un exgobernador, todos de la oposición. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro obtuvo -17,5 (10,4% de positiva y -27,9 de negativa) mientras que Juan Schiaretti, referente de Provincias Unidas obtuvo un resultado diferencial de -18,5 puntos (13% positiva y 31,5%)

Los puestos más bajos de la lista

Según la encuesta difundida por Clarín, en el octavo lugar se ubicó el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, con -18,5% (7,3% de imagen positiva y 25,8% de imagen negativa). En la parte más baja del ranking se encuentran opositores, con una exepción muy cercana al oficialismo.

La secretaria de Presidencia, Karina Milei, obtuvo números muy parecidos a dos dirigentes de la oposición: Sergio Masa y Mauricio Macri. El exministro peronista obtuvo el saldo en contra más bajo, con casi 40 puntos, una imagen negativa de 57 puntos y una positiva de 17,1. Mientras que Karina Milei y el expresidente Macri obtuvieron una positiva de 17,7% y 17,3% respectivamente. Sin emabrgo, la libertaria se ubicó en un puesto más abajo (14°) por una negativa de - 53,2%, mientras que exmandatario obtuvo - 50,5% (puesto 13°).

Sergio Massa Sergio Massa se ubica en uno de los puestos más bajo del ranking de imagen

Los líderes políticos que quedaron en los puestos más bajos del ranking fueron:

9° Martín Llaryora (gobernador de Córdoba): 8,8% positiva y 30,5% negativa (diferencial - 21,7 puntos).

10° Axel Kicillof (gobernador de Buenos Aires): 29,5% positiva y 52,6% negativa (diferencial - 23,1 puntos).

11° Cristina Kirchner (expresidenta): 29,7% positiva y 55,1% negativa (diferencial - 25,4 puntos).

12° Jorge Macri (jefe de Gobierno porteño): 15,5% positiva y 44,1% negativa (diferencial - 28,6 puntos)