Murió Héctor Pinamonti, el cura cordobés acusado de abusar niños: "Hoy mi niña puede descansar"

El caso tomó relevancia en 2022, cuando una de las víctimas decidió hablar. Sin embargo, la Justicia determinó que los delitos estaban prescritos.

El sacerdote cordobés Héctor Pinamonti, acusado por varias denuncias de abuso sexual contra niños, fue reportado muerto durante el fin de semana. Su fallecimiento fue confirmado públicamente por una de las mujeres que lo denunció años atrás, María Betiana Malatini.

La mujer dio a conocer la noticia a través de sus redes y compartió un mensaje sobre el impacto que tuvo la muerte del religioso en su historia. El caso había tomado relevancia en los últimos años, pero nunca llegó a juicio debido a que la Justicia determinó que los delitos estaban prescritos por el paso del tiempo.

Confirmación de su muerte: “Hoy puedo descansar” El sábado se anunció que Pinamonti falleció y al día siguiente se llevó a cabo el sepelio en el cementerio de Sampacho. En medio del Día Internacional de la Mujer, Malatini se expresó en sus redes sociales.

“Murió el sacerdote que abusó de mí cuando era niña. Durante años tuvo prestigio, respeto y poder. Hasta que hablé”, comenzó su comunicado. A través de un video al que accedió Noticias Argentinas, la víctima sostuvo: “Hoy es un día en el que mi niña puede descansar”.

El caso se conoció de forma pública en marzo de 2022, aunque llevaba un tiempo en la Justicia y el conocimiento del mismo permitió que varias mujeres decidieran hablar y contar el calvario que también sufrieron cuando eran menores.

Pese a la insistencia, la Justicia informó que los delitos denunciados habían prescripto, por lo que no se podía realizar un juicio contra Pinamonti. Sin embargo, la Diócesis de Río Cuarto avanzó con una investigación interna y logró una condena. En 2021 se estableció, por tiempo indeterminado, "la prohibición total de ejercer el ministerio sagrado en público", destaca el medio El DoceTv. Desde ese momento el cura se alejó de sus funciones religiosas, aunque le hizo una demanda civil a la Diócesis de Río Cuarto.