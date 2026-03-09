El 8M será un día después: dónde es la convocatoria en Mendoza y cuáles son las demandas

El Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras vuelve a estar en Argentina asociado a la demanda por retrocesos en cuanto a las políticas de género y en un contexto de empeoramiento de las violencias .

Este año, el 8M , reconocido como Día de la Mujer , tiene la particularidad de que la mayor cantidad de acciones a nivel nacional será hoy lunes, un día después . Esto dado que las actividades más fuertes son la movilización en las calles junto con la convocatoria del paro por lo cual se ha considerado que esto hubiese sido menos visible de realizarse el domingo. Pero, en Mendoza , comenzaron el sábado.

La convocatoria de este año en la provincia anuncia: “Por la soberanía de nuestros cuerpos y territorios y la defensa de nuestros derechos laborales”. Suman el reclamo “contra la represión de Cornejo y Milei”.

Las acciones han incluido una movilización en la marcha del Contracarrusel el sábado, la entrega de un fanzine, una publicación de carácter popular con las demandas del movimiento y esta tarde se realizará una convocatoria a las 19.

Los últimos dos años las demandas del movimiento feministas y otras organizaciones que apoyan la defensa de los derechos de género han estado orientadas fundamentalmente a denunciar un retroceso en las políticas de género en el país con el desmantelamiento de áreas y el recorte de recursos orientadas a esto. La situación se asocia a las concepciones que llegaron al gobierno central a partir de la gestión de Javier Milei.

Pero con el tiempo han sumado otras denuncias. Según las manifestantes, la represión de las fuerzas de seguridad a las marchas en las calles no solo vinculadas a cuestiones de género sino otras demandas, como las marchas de los jubilados o aquellas vinculadas a cuestiones laborales.

Por otra parte, se ha sumado el avance del gobierno nacional en cuestiones de legislación a partir de la sanción de la reforma laboral así como reformas jubilatorias que han implicado la eliminación de la moratoria, que las organizaciones advierten que impactan de lleno sobre las condiciones de vida de las mujeres.

Sin embargo persiste la vieja demanda, siempre irresuelta: la cantidad de femicidios se mantiene a niveles alarmantes. Hubo 262 víctimas por violencia de género en 2025 según el último informe de La Casa del Encuentro, una víctima fatal cada 33 horas.

Mientras que sin llegar a los extremos de concreción de los asesinatos, también hay que contar los intentos, el impacto sobre los hijos que pierden a sus madres o son testigos de las violencias, la falta de denuncia por parte de las víctimas así como, aún quienes las hacen, muchas veces no logran ser protegidas de la agresión.

Denuncian represión en Mendoza

Las actividades en Mendoza comenzaron el sábado, cuando las organizaciones se movilizaron en el Contracarrusel, en el marco de los eventos vendimiales. Allí se repartió un fanzine que también se entregará esta tarde. La convocatoria es para hoy a las 19, en la plazoleta Vergara, en Ciudad. Allí habrá un encuentro con propuestas artísticas y feriantes.

En Mendoza, las denuncias por represión alcanzan lo que sucede en Buenos Aires pero también en la provincia, según destacó Laura Rojas, economista y miembro de Economía Femini(s)ta, quien es parte de las 12 organizaciones que lideran la convocatoria.

El 8M y la pérdida de derechos de las mujeres

Además, “estamos denunciando la reforma laboral -agregó- que tiene un sesgo hacia las mujeres, o sea, si bien la reforma nos afecta a todos, a las mujeres nos afecta en particular porque el mercado laboral, que ya nos expulsa, ahora tiene como más razones para expulsarnos. Porque nos sobrecarga de tareas de cuidado: el hecho de que, por ejemplo, las jubiladas la jubilación que cobran sea cada vez menor, que se puedan retirar del mercado laboral casi sin ningún tipo de consecuencia”, señaló.

“La jubilación de las mujeres también nos va a caer de forma sesgada, a diferencia de los varones, porque las maternidades son diferentes para nosotras, porque las tareas que dedicamos a los hijos también son diferentes”, apuntó.

8M en Argentina: por qué se trasladó al lunes 9

A nivel nacional, Ni Una Menos ha convocado a parar y movilizarse desde el Congreso a la Plaza de Mayo este lunes desde las 16. La decisión, no ha estado exenta de cuestionamientos por el cambio de fecha.

Luci Cavallero, docente y militante de Ni Una Menos, explicó a Página/12 las causas. “Se definió pasar la fecha del 8 al 9 de marzo porque va a ser una marcha con paro. En la asamblea se evaluó que hacerlo en un día laborable marca una salida a la calle y pone de alguna manera una confrontación más abierta con las políticas del gobierno“, afirmó.

Habrá paro y movilizaciones en distintos puntos del país, en las que se suma el repudio a la aprobación en el Congreso de la baja de la edad de punibilidad a los 14 años.